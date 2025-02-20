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2025台灣燈會助攻！機捷運量將破2億人次 幸運兒有神秘好禮

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2025台灣燈會助攻，桃園捷運公司預估機場捷運總運量近日將破2億人次。記者陳俊智／攝影
2025台灣燈會助攻，桃園捷運公司預估機場捷運總運量近日將破2億人次。記者陳俊智／攝影

2025台灣燈會為桃園帶入大量觀光人潮，機場捷運扮演重要疏運角色，人潮絡繹不絕，官方原本預計總運量3月才會突破2億人次，因燈會加持，有望近日提前達標，為此也準備價值近2萬元的賀禮，送給第2億名旅客。

經營機場捷運的桃園大眾捷運股份有限公司表示，2025台灣燈會在機捷A18站「主燈展演場」每晚都有不同表演，A19「光的遊戲場」有知名IP寶可夢與進擊的巨人，活動內容豐富精彩，而搭乘機捷出站就能逛花燈，便利性吸引不少民眾利用。

燈會人潮不僅助機捷單日運量25.9萬人次破新高，通車至今總運量也達到1.99億人次，桃捷原本評估3月才會破2億人次，現在預計本月23、24日就會達標。

桃捷表示，為迎接第2億名旅客，公司準備北北基桃12個月定期票與限量商品福袋做為賀禮，前後各5名旅客也能獲得北北基桃2個月定期票與福袋，另外會再贈送此11人限量的「快樂桃子號」一日票。

桃捷公司表示，「快樂桃子號」是台灣燈會限定的彩繪列車，2月3日上線後就吸引旅客爭相追車，為讓民眾留作紀念，公司將於22日推出限量1千張的一日票，而且半價出售，普通一日票要價320元，限量一日票只要160元，欲收藏者要把握機會。

2025台灣燈會助攻，桃園捷運公司預估機場捷運總運量近日將破2億人次。記者陳俊智／攝影
2025台灣燈會助攻，桃園捷運公司預估機場捷運總運量近日將破2億人次。記者陳俊智／攝影

台灣燈會 機場捷運

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