桃園逾百家碳排大戶4月底前盤查量 大潭電廠千萬噸超大戶

桃園市政府環保局表示， 列管特定行業，及溫室氣體年排放量2.5萬噸二氧化碳當量（CO2e）的製造業者合計逾百家，4月30日前需完成溫室氣體排放量盤查，並至資訊平台登錄報告書，10月31日前還要另外自行完成第三方查驗（複查）。

環保局表示，桃園為工業大城，自2023年公告新增第二批應辦理盤查登錄溫室氣體排放量對象後，1萬多家工廠每年有100家以上為列管排放源，家數全國之冠，也占桃園市總排放量近5成；前10大發電廠居多，都是千、百萬噸級碳排當量的大廠，其中大潭電廠第一，年碳排超過1000萬噸，至於桃園國際機場碳排為中央管轄。

為使企業能提前因應碳費徵收，環保局前年開始開辦碳盤查輔導課程，培育1300多名碳盤查專業人員，協助業者能自行完成盤查 。今年2、3月舉辦產業聯盟交流會，說明自主減量計畫重點，由專家及企業分享減碳技術與淨零轉型經驗，幫助企業精進減碳管理，順應未來綠色轉型趨勢。

環保局提醒，企業可以參考環境部「盤查報告書參考範本」，及「溫室氣體排放量盤查作業指引（113年版）」，並需至環境部氣候變遷署事業溫室氣體排放量資訊平台，完成盤查登錄及查驗結果上傳。

桃園年碳排量前10大公司依序為台電大潭發電廠1160萬9108噸CO2e（二氧化碳當量）、長生電力188萬9472.430噸、華亞汽電廠176萬5547.431噸、台灣中油桃園煉油廠159萬315噸、國光電力106萬5234噸、南亞塑膠錦興廠76萬4010噸、永豐餘工業用紙新屋廠61萬4963噸、大園汽電共56萬6629噸、台灣美光晶圓科技一廠53萬3890噸、二廠44萬7366噸。