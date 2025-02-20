竹北清潔隊導入職安管理系統 提升勞工工作安全

新竹縣竹北市公所表示，為提升職業安全及衛生管理水準，於清潔隊導入職業安全衛生管理系統，並經過驗證通過，今天舉行授證儀式，提升基層勞工工作安全。

竹北市公所今天發布新聞稿指出，在清潔隊導入車輛每天檢查與安全檢點表填寫，並引進系列作業標準，如有害物質管理，透過設置專用儲存區域，清楚標示有機溶劑的存放與使用紀錄，降低暴露風險。

竹北市長鄭朝方告訴中央社記者表示，另在危險作業預警部分，於壓縮車操作設置警示燈號與預警系統，為確保員工身心健康，也定期進行健康檢查與心理健康輔導等。

他說，未來除持續優化專案外，也將啟用AI差勤管理與勤務編排系統，盼透過AI技術，讓清潔隊可即時調整勤務安排，避免過度勞累或重複風險作業，提升工作效率與安全性。

竹北市公所表示，多一分注意、少一分職災，對於細節的堅持，都是保障生命的重要環節，也展現提升勞動環境的決心，持續推動竹北市勞動環境邁向更高的標準與水平。