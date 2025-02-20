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桃捷綠線G11原不在明年通車範圍 張善政：趕工拚拚看

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃捷綠線G11原不在明年通車範圍，市長張善政表示趕工拚拚看。記者季相儒／攝影
桃捷綠線G11原不在明年通車範圍，市長張善政表示趕工拚拚看。記者季相儒／攝影

桃園捷運綠線北段7站拚明年底通車，其中G11站到G12站採地下化設計，工程難度較其他5站高架路線難，市長張善政今前往視察，目前結構大致完成，機電設備陸續進場，列車經調整也在試運行，捷運工程局有信心如期達標，藍綠議員也樂見其成。

捷運綠線是桃園市政府第一條自辦捷運，2019年動工，地下工程在地下20公尺環境鑽探挖掘直徑6.3公尺的隧道，面臨地下水層、土石結構變化等課題，為維持結構穩定，潛盾機每前進一段距離，隧道外壁就必須鎖上用水泥預鑄、大小不一的隧道環片，以防坍塌，而全長1.2公里的路程，依國家建築法規必須設有3個聯通道供緊急逃生，但在穩定的結構另外鑽孔做聯通道，可能導致隧道結構變形，對工程人員也是一大挑戰。

捷工局與施工廠商花費6年時間，完成G11藝文園區站與G12蘆興埤站的站體結構，隧道結構也大致完成，目前日以繼夜趕工，結構工程部分縮短99天工期，水電、軌道、機電與環控已陸續進場。

張善政透露，原本明年綠線通車期程只有北段6站，不包括G11藝文園區站，但如果能通到人潮聚集的G11站，地方交通分流疏導大有幫助，依目前工程進度來看，明年底通車應該很樂觀。

關於綠線通車計畫，藍綠議員都樂觀其成。民進黨議員黃瓊慧指藝文園區常有活動，但地方停車腹地有限，捷運通車後，蘆竹南崁地區居民可搭捷運往返，不僅解決交通問題，也會帶動發展；國民黨議員陳美梅則說捷運綠線可轉乘機捷，對缺乏交通工具的民眾而言，外出走訪的範圍會變大，大家都很期待早日完工。

桃捷綠線G11原不在明年通車範圍，市長張善政表示趕工拚拚看。記者季相儒／攝影
桃捷綠線G11原不在明年通車範圍，市長張善政表示趕工拚拚看。記者季相儒／攝影
桃捷綠線G11原不在明年通車範圍，市長張善政表示趕工拚拚看。記者陳俊智／攝影
桃捷綠線G11原不在明年通車範圍，市長張善政表示趕工拚拚看。記者陳俊智／攝影
桃捷綠線G11原不在明年通車範圍，市長張善政表示趕工拚拚看。記者陳俊智／攝影
桃捷綠線G11原不在明年通車範圍，市長張善政表示趕工拚拚看。記者陳俊智／攝影
桃捷綠線G11原不在明年通車範圍，市長張善政表示趕工拚拚看。記者季相儒／攝影
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捷運 桃園 議員

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