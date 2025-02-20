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影／桃捷綠線 張善政：努力打拚盼明年直通藝文特區

攝影中心／ 記者季相儒／桃園即時報導
今天桃園市長張善政（前排右五）前往視察G12蘆興埤站到G11藝文特區站的地下車站站體及隧道結構。記者季相儒／攝影
今天桃園市長張善政（前排右五）前往視察G12蘆興埤站到G11藝文特區站的地下車站站體及隧道結構。記者季相儒／攝影

桃園捷運綠線是桃園自辦興建的第一條捷運線，今天桃園市長張善政前往視察G12蘆興埤站到G11藝文特區站的地下車站站體及隧道結構，張善政表示希望工程團隊努力趕工，讓明年年底通車路線能向南延伸至G11藝文特區站。

捷運綠線自2019年起地下車站及隧道陸續開始施工，經過6年施工及966天潛盾機的鑽掘後，G11藝文特區站及G12蘆興埤站兩座地下車站站體及6條隧道結構大致完成，其中G11藝文特區站及G12蘆興埤站隧道長達1.2公里，因應捷運未來營運時逃生避難，佈設3處聯絡通道並採人工挖掘，桃園市長張善政今天親臨地下20公尺處視察1.2公里隧道及聯絡通道。

張善政受訪時表示原定明年通車的規劃是從G12蘆興埤站往北，並沒有到G11藝文中心站，所以今天特地前來視察，如果能夠趕工到藝文特區站，這樣通車的效益會增加，藝文特區才是人潮匯集的地方，交付工程團隊試著努力打拼趕工，看有沒有可能將通車段落從G12蘆興埤站往南拉到G11藝文特區站。

張善政指出G12蘆興埤站到G11藝文特區站是明年通車唯一的地下路段，看隧道是否能如期趕工，相關的機電、軌道設施如期完成，聽完簡報看到進度都如期甚至超前完成，明年年底通車的目標非常樂觀，期待工程團隊的努力讓明年年底通車到G11藝文特區站的目標能如期實現。

桃園市長張善政（前排左三）今天親臨地下20公尺處視察1.2公里隧道及聯絡通道。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政（前排左三）今天親臨地下20公尺處視察1.2公里隧道及聯絡通道。記者季相儒／攝影
G11藝文特區站及G12蘆興埤站兩座地下車站站體及6條隧道結構大致完成。記者季相儒／攝影
G11藝文特區站及G12蘆興埤站兩座地下車站站體及6條隧道結構大致完成。記者季相儒／攝影
G11藝文特區站現況。記者季相儒／攝影
G11藝文特區站現況。記者季相儒／攝影

張善政 藝文特區

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