避詐！竹縣不動產抵押權設定 地政可通報員警、家屬到場

為防止民眾房屋及土地等不動產遭詐騙的案件發生，新竹縣政府警察局邀地政機關及地政士加入打詐竹縣隊，深化警政與轄內地政單位合作管道，未來對於疑似高風險不動產抵押權設定案件，地政單位適時察覺並主動通報員警到場，協助聯繫不動產所有權人及家屬關懷與查證，確認抵押行為正確性。

新竹縣警察局長宣介慈、地政處長古瓊漢、地政士公會理事長陳又嘉今天共同簽署「反詐合作備忘錄」，近期發現民眾以不動產設定抵押借款遭詐騙案類日益增加，詐團以投資為名實施詐騙，誘使被害人現金詐光後，再將房屋或土地設定抵押權，同時預告登記或信託登記，隨後再取得該不動產所有權，藉此非法侵占被害人財產，造成財產重大損失。

未來對於疑似高風險不動產抵押權設定案件，地政單位適時察覺並主動通報員警到場，協助聯繫不動產所有權人及家屬關懷與查證，確認抵押行為正確性，成為防詐第一道防線，保障民眾財產安全。

竹縣警局今天公布統計數據，一月分共受理361件，前3名為假投資、假網拍及解除分期付款，其中假投資詐騙的財損金額仍是所有類別中最高，其中受騙被害人職業為「家管及退休者」，雖只占整體被害人數的6.91%，但受騙金額新台幣1億249萬餘元卻占整體財損數的27.66%，比從事工業及服務業的財損比率還高，因此，將落實運用「分齡、分眾」及公私協力管道，將目標聚焦在假投資及不動產反詐宣導面向。

宣介慈呼籲，詐騙集團常利用高獲利、低風險的名義吸引民眾投資，不動產詐騙最常見的手法，包含營造投資獲利假象，誘騙民眾進而抵押房產借款，或是以假檢警方式要求被害人遵從指示辦理保險借貸、房屋抵押借貸等配合案件偵辦，只要能多一分警覺，就少一次被騙的可能。