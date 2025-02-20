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新竹棒球場翻版？裁判長新竹自由車場試騎摔飛 骨折手變形

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

2025雙北世界壯年運動會將於5月登場，新竹市政府爭取中央經費加上自籌款共投入1億1878萬元整修新竹市自由車場，未料賽事在即，台北市世壯運自由車裁判長今天上場試騎，結果當場摔出去，右手變形骨折送醫。對此市府正緊急處置中，目前還未回應。

新竹市自由車場位於十八尖山，歷史將近50年，是北部唯一的自由車競賽場地，但多年來未有大型修整，場地因興建年代較久，有動線不佳、賽道鋪面龜裂嚴重、室內空間選手休息區與廁所牆壁龜裂掉漆、壁癌及使用空間不佳等問題，去年初啟動整修。

新竹市立自由車場爭取到教育部體育署經費，原定去年底整修完工，今年將作為2025雙北世界壯年運動會自由車競賽場地使用，未料近日傳出場地整修狀態不佳，包含平整度不佳、積水等，恐影響到世壯運自由車賽事辦理。

「新竹市政府難辭其咎」，新竹市議員蔡惠婷指出，今天早上台北市世壯運自由車裁判長來到新竹市自由車場試騎，結果因為場地顛簸，造成車把嚴重震動，導致裁判長沒有辦法壓車撞上欄杆，結果摔飛出去，目前骨折緊急送醫。

「市府施工品質不良，任意更改工程項目，簡直就是殺人自由賽場」，市議員劉彥伶也批評，先前就多次提醒市府要做好自由車場的整修工程，也針對自由車場有多處裂縫及漏水問題要求市府注意，沒想到工程還未驗收就出事了，市府根本就是把選手當場地的試驗品，如今人受傷了，市府難辭其咎。

新竹市自由車委員會主委吳興華表示，選手們要的是一個安全平坦的跑道，大家都希望車場好，但不僅要舉行世壯運一事不樂觀，未來選手訓練恐怕也沒有安全的跑道空間，先前選手到現場測試低速試騎，騎到斜坡處，手把跳動明顯，遑論要進行高速訓練，相當危險。他認為這樣的柏油基底恐怕得打掉重練，也不禁感嘆自由車場現況彷彿「新竹棒球場2.0」。

新竹 裁判 骨折

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