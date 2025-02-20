尖石秘境小錦屏溫泉步道、聯絡道齊完工 快來體驗大自然原始野趣

為改善錦屏村唯一的小錦屏聯絡道路，新竹縣政府與尖石鄉公所攜手於去年爭取「錦屏村小錦屏聯絡道路改善工程」，獲原民會原住民族部落特色道路改善計畫補助2833萬元，近日完工通車，讓前往尖石小錦屏野溪溫泉的最後一哩路更加安全，同時縣府交旅處也以2400萬完成「小錦屏溫泉步道環境營造與改善工程」，優化道路及步道環境，讓民眾更親近原鄉祕境，帶動小錦屏的觀光。

縣府原民處表示，錦屏村小錦屏溫泉聯絡道路銜接竹60、竹62鄉道，位於錦屏、吹上部落，周邊觀光景點包括錦屏溫泉、青蛙石、秀巒溫泉、露營區及民宿等，也是通往尖石秘境小錦屏溫泉的道路，在109年獲原民會補助1075萬餘元進行改善，這次再獲補助，完成最後一哩路，讓行車更加安全。

原民處指出，錦屏村小錦屏溫泉除碳酸溫泉，還有瀑布、黃金洞等知名景點，以往民眾如沒有四輪傳動或吉普車，需先停車再往下步行10分鐘的陡坡。未來完工後將改善此情況，除約2.7公里的PC路面改善外，並建置排水溝及集水井，解決排水問題，增設鋼板護欄、下邊坡擋土牆加強防護，並加設反光鏡、反光導線等，讓往返遊客更加安全。

尖石鄉小錦屏溫泉步道改善後，將入口處設清楚指示牌與導覽地圖，並提供詳細的步道路線與遊覽資訊，步道初段鋪設碎石與木樁，維持天然步道原始風貌，也讓遊客行走更安全，沿著步道及拉繩走800公尺的環狀步道，可輕鬆抵達瀑布祕境。

交旅處表示，改善工程與小錦屏部落耆老們共同找尋與紀錄族人古老獵徑，依其環境特色分為溪谷小徑段、林間步道段及觀瀑步道段，並規畫2處眺景休憩空間，分別是觀瀑平台及聽瀑區。以手工人力建置低碳步道，避免使用大型機具，讓旅客近距離欣賞小錦屏瀑布飛流而下，水拍擊石、轟然作響景觀，體驗大自然鬼斧神工及原始野趣，達到「減碳工程，永續觀光」的理念。