機車撞上蝦皮貨車釀2死 竹市南大路畫設卸貨車格仍難解問題

新竹市南大路1月發生2死事故，一輛雙載機車因撞上路邊卸貨的蝦皮貨車油壓板尾門，夫妻當場死亡。市府雖迅速在蝦皮店面前標畫卸貨停車格，但議員實地走訪發現，因蝦皮貨車太大，停不進卸貨車格，仍占用車道卸貨。市府表示，會再調整。

新竹市議員蔡惠婷指出，南大路的車禍故事發生後，市府交通處迅速在該蝦皮店面前方道路上塗上卸貨停車格，本來以為畫設卸貨停車格後，司機就不會占用車道，可以在車格內完成卸貨。未料她最近經過時，蝦皮貨車卻還是停在車道上卸貨，司機也無奈表示：「不是不想停，而是根本停不進去」。

蔡惠婷指出，市府畫的卸貨停車格通常長度是8公尺，前後還連接著機車或汽車格，實際測量發現，一般1.75噸的貨車（發財車），車頭車斗全長通常在4.7至4.9公尺間，車體之外，還要再留卸貨平台或開關車門的空間1至2公尺，以及推車與人可以迴轉行走的空間約1公尺，若是再大一點的3.5噸貨車，光是全長就已經5.5公尺上下。

蔡惠婷表示，雖然大部分1.75噸的貨車可以停進去8公尺的卸貨車格，但再大一點的貨車根本不能停進去，或勉強停進去後，車門就無法開啟或油壓板尾門無法下降，蝦皮司機也很想改善，不過真的停進車格後，油壓板尾門完全沒辦法放下卸貨，只好繼續占用車道卸貨，非常無奈。

新竹市交通處表示，新竹市的裝卸貨車格是依照「道路標誌標線號誌設置規則」設置，針對議員反映大貨車尺寸過大，無法停放的問題，後續將進一步與鄰近店家確認裝卸貨車的實際尺寸，並進行調整，以滿足實際需求。