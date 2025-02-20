台1線後龍水牛城路段發生石虎路殺 縣府：今年第4起
又見石虎遭路殺！台1線苗栗縣後龍鎮與西湖鄉交界處的水牛城餐廳路段，今天7點多有民眾上班路過發現北上車道內線車道有1隻石虎慘死車輪之下，旋即通報縣府人員前往處理。
縣府農業處生態保育科長張葦證實表示，該隻遭路殺的是亞成公石虎，體重約2公斤，屍體將送往南投特有生物研究保育中心研究利用。
去年苗縣境內共有29起石虎路殺案件，今天這件是今年第4起，而該路段也曾發生過石虎遭車輛路殺紀錄。
發現者呂自家在臉書發文說，「遠遠看著你倒臥內車道血泊中，肉身已有點損毀不再動彈，心中熱切希望不是真的，下車查看真的是你！」
張葦表示，石虎路殺件數增多，一方面是展現保育成果，石虎族群有增多趨勢，同時也體現縣民對於石虎的關注度及辨識度高，一經發現就主動通報；為友善石虎，呼籲駕駛人途經設置有「保護石虎路段」警示標誌的熱點路段時，能減速慢行。
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