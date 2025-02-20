竹市升級身心障礙者緊急救援服務 行動照護錶全時守護

為了讓獨居且行動不便的身障者得到更安心的居家保障，新竹市府去年5月起開辦「身心障礙者緊急救援服務」，社會處今天說，該服務自今年起將全面升級，不僅延續原有的居家照護主機，更擴展至戶外場域，新增具備求救、定位與跌倒偵測功能的「行動照護錶」，讓身障者在外出時也能獲得即時守護，並預計將可提供540人次服務，進一步提升身障者的安全與生活品質。

代理市長邱臣遠表示，這次服務的升級引入科技化設備，提供身障者可於外出時使用的「行動照護錶」，讓服務使用者在外活動時，如遇緊急狀況，只需長按求救鈕，便可立即傳送緊急訊號與定位至24小時照護中心，照護中心將即時回撥確認狀況，確保身障者安全。此項服務不僅提升即時救援效率，也讓身障者能夠更安心地融入社會，擁有更自主與便利的生活。

社會處說明，「身心障礙者緊急救援服務」不僅透過硬體設備守護身障者的居家與外出安全，還提供每月一次的關懷訪視，進一步提升服務的溫度與周全性。其中，新竹陳姓男子去年8月起開始使用此服務，他分享，每月定期的關懷訪視讓他感受到市府對身障者的貼心與關懷，這項服務確實帶來許多安心與便利。

社會處則會將訪視工作交由社工員或護理師負責，除關懷服務使用者的日常生活外，也會根據需求進行簡易健康評估與福利諮詢，確保身障者在社區中能獲得最即時、最貼心的支持。