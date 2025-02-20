竹市升級身心障礙者緊急救援服務 行動照護錶全時守護
為了讓獨居且行動不便的身障者得到更安心的居家保障，新竹市府去年5月起開辦「身心障礙者緊急救援服務」，社會處今天說，該服務自今年起將全面升級，不僅延續原有的居家照護主機，更擴展至戶外場域，新增具備求救、定位與跌倒偵測功能的「行動照護錶」，讓身障者在外出時也能獲得即時守護，並預計將可提供540人次服務，進一步提升身障者的安全與生活品質。
代理市長邱臣遠表示，這次服務的升級引入科技化設備，提供身障者可於外出時使用的「行動照護錶」，讓服務使用者在外活動時，如遇緊急狀況，只需長按求救鈕，便可立即傳送緊急訊號與定位至24小時照護中心，照護中心將即時回撥確認狀況，確保身障者安全。此項服務不僅提升即時救援效率，也讓身障者能夠更安心地融入社會，擁有更自主與便利的生活。
社會處說明，「身心障礙者緊急救援服務」不僅透過硬體設備守護身障者的居家與外出安全，還提供每月一次的關懷訪視，進一步提升服務的溫度與周全性。其中，新竹陳姓男子去年8月起開始使用此服務，他分享，每月定期的關懷訪視讓他感受到市府對身障者的貼心與關懷，這項服務確實帶來許多安心與便利。
社會處則會將訪視工作交由社工員或護理師負責，除關懷服務使用者的日常生活外，也會根據需求進行簡易健康評估與福利諮詢，確保身障者在社區中能獲得最即時、最貼心的支持。
社會處提醒，有需求的民眾可於周一至周五，上午8點至下午5點向社會處身心障礙福利科洽詢，洽詢電話：電話03-5352386分機502陳小姐。社會處將派身心障礙服務中心社工進行需求確認，確認後將由委託廠商台灣新光保全股份有限公司新竹分公司提供設備及服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言