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通霄歷史建築騰清公祠 周日重現旌表「五世同堂」祭祀

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通霄騰清公祠至今還保留旌表「五世同堂」的歷史榮耀。記者吳傑沐／攝影
通霄騰清公祠至今還保留旌表「五世同堂」的歷史榮耀。記者吳傑沐／攝影

罕見客家祭祖活動！苗栗縣通霄鎮歷史建築騰清公祠23日（周日）上午將舉行「文官下轎、武官下馬」頒聖旨儀式，重現光緒年間御准旌表「五世同堂」的歷史榮耀，並透過古禮祭祀、客家古文書展覽及歷史建物導覽，展現深厚的客家文化底蘊。

客家李家祖先李騰清因推崇家庭倫理，實踐五代同堂精神，獲光緒皇帝御准旌表；然而，當年因交通不便，聖旨抵達通霄時，李騰清已去世兩年，族人正好要出門祭祖，當下舉族在公廳前跪迎接旨。

李氏後代世代相傳，完整保留古禮祭祀，也曾於20餘年前舉辦過「文官下轎、武官下馬」活動，重現昔日榮耀情景。

活動內容將宛如清宮戲橋段，參與族人穿著古裝，由報馬仔敲鑼通報宗親，哨角隊隨後迎接騎馬武官與文官。待文官下轎、武官下馬，宗親齊跪公廳前恭迎聖旨，並依循傳統三獻禮祭祖。

族人李安能表示，當天除了循古禮祭祀外，現場也舉辦「客家古文書展覽」，展示珍貴的歷史文獻與族譜，同時由專業導覽員帶領參觀騰清公祠，歡迎大家一同來體驗這場充滿文化意涵的歷史盛會。

活動當日將宛如清宮戲橋段，參與族人穿著古裝，重現「文官下轎、武官下馬」宗親齊跪恭迎聖旨的榮耀情景。圖／李安能提供
活動當日將宛如清宮戲橋段，參與族人穿著古裝，重現「文官下轎、武官下馬」宗親齊跪恭迎聖旨的榮耀情景。圖／李安能提供

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