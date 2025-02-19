桃園茶農抗癌種好茶 憑綠茶「綠雲」獲茶界奧斯卡殊榮
桃園市龜山區益壽茶廠今舉辦「傳遞台灣之美—桃園好茶分享茶會」，茶廠林雨暘老師從最初不熟悉茶葉，罹癌挑戰自我克服難關，最終以「綠雲」綠茶榮獲茶界奧斯卡「世界綠茶評比會」獎項，為台爭光。
去年「世界綠茶評比會」中，益壽茶廠林雨暘老師參加3項獎皆獲得佳績，其中「綠雲」綠茶更榮獲最高金賞獎。桃園市長張善政今出席活動，親自沖泡、品嚐綠茶世界冠軍「綠雲」，表示將持續支持茶農種植好茶，推動桃園茶業走向國際。
張善政指出，林雨暘老師成功歷程令人敬佩，從最初不熟悉茶葉，到投入製茶卻因不諳茶性而歷經虧損，甚至面對癌症挑戰，仍憑藉毅力與熱情克服難關，以精湛技藝締造世界級榮耀，可謂茶界典範。
龜山區農會理事長劉朝全表示，益壽茶廠林雨暘老師已成為桃園龜山區的驕傲，充分展現台灣茶葉卓越品質，感謝市府對桃園茶農的支持。
農業局表示，「世界綠茶評比會」堪稱茶界的「奧斯卡」，評審不僅注重茶葉品質，並考量產品整體吸引力， 去年共吸引來自日本、法國、台灣等7個國家186項茶品參賽，競爭相當激烈，益壽茶廠以出色的茶葉品質和精湛的製茶工藝贏得評審團的高度讚譽，值得令人喝采，更象徵台灣茶葉在國際上的競爭力不容小覷。
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