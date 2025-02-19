桃園茶農抗癌種好茶 憑綠茶「綠雲」獲茶界奧斯卡殊榮

桃園市龜山區益壽茶廠今舉辦「傳遞台灣之美—桃園好茶分享茶會」，茶廠林雨暘老師從最初不熟悉茶葉，罹癌挑戰自我克服難關，最終以「綠雲」綠茶榮獲茶界奧斯卡「世界綠茶評比會」獎項，為台爭光。

去年「世界綠茶評比會」中，益壽茶廠林雨暘老師參加3項獎皆獲得佳績，其中「綠雲」綠茶更榮獲最高金賞獎。桃園市長張善政今出席活動，親自沖泡、品嚐綠茶世界冠軍「綠雲」，表示將持續支持茶農種植好茶，推動桃園茶業走向國際。

張善政指出，林雨暘老師成功歷程令人敬佩，從最初不熟悉茶葉，到投入製茶卻因不諳茶性而歷經虧損，甚至面對癌症挑戰，仍憑藉毅力與熱情克服難關，以精湛技藝締造世界級榮耀，可謂茶界典範。

龜山區農會理事長劉朝全表示，益壽茶廠林雨暘老師已成為桃園龜山區的驕傲，充分展現台灣茶葉卓越品質，感謝市府對桃園茶農的支持。