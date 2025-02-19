桃園茶農抗癌種好茶 憑綠茶「綠雲」獲茶界奧斯卡殊榮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市長張善政（中）今出席活動，親自沖泡、品嚐綠茶世界冠軍「綠雲」。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政（中）今出席活動，親自沖泡、品嚐綠茶世界冠軍「綠雲」。圖／桃園市政府提供

桃園市龜山區益壽茶廠今舉辦「傳遞台灣之美—桃園好茶分享茶會」，茶廠林雨暘老師從最初不熟悉茶葉，罹癌挑戰自我克服難關，最終以「綠雲」綠茶榮獲茶界奧斯卡「世界綠茶評比會」獎項，為台爭光。

去年「世界綠茶評比會」中，益壽茶廠林雨暘老師參加3項獎皆獲得佳績，其中「綠雲」綠茶更榮獲最高金賞獎。桃園市長張善政今出席活動，親自沖泡、品嚐綠茶世界冠軍「綠雲」，表示將持續支持茶農種植好茶，推動桃園茶業走向國際。

張善政指出，林雨暘老師成功歷程令人敬佩，從最初不熟悉茶葉，到投入製茶卻因不諳茶性而歷經虧損，甚至面對癌症挑戰，仍憑藉毅力與熱情克服難關，以精湛技藝締造世界級榮耀，可謂茶界典範。

龜山區農會理事長劉朝全表示，益壽茶廠林雨暘老師已成為桃園龜山區的驕傲，充分展現台灣茶葉卓越品質，感謝市府對桃園茶農的支持。

農業局表示，「世界綠茶評比會」堪稱茶界的「奧斯卡」，評審不僅注重茶葉品質，並考量產品整體吸引力， 去年共吸引來自日本、法國、台灣等7個國家186項茶品參賽，競爭相當激烈，益壽茶廠以出色的茶葉品質和精湛的製茶工藝贏得評審團的高度讚譽，值得令人喝采，更象徵台灣茶葉在國際上的競爭力不容小覷。

桃園市龜山區益壽茶廠今舉辦「傳遞台灣之美—桃園好茶分享茶會」。圖／桃園市政府提供
桃園市龜山區益壽茶廠今舉辦「傳遞台灣之美—桃園好茶分享茶會」。圖／桃園市政府提供
桃園市政府團隊與市議員等今出席活動，親自沖泡、品嚐綠茶世界冠軍「綠雲」。圖／桃園市政府提供
桃園市政府團隊與市議員等今出席活動，親自沖泡、品嚐綠茶世界冠軍「綠雲」。圖／桃園市政府提供
林雨暘老師（右六）從不熟悉茶葉，面對癌症挑戰，仍憑毅力與熱情克服難關，締造世界級榮耀。圖／桃園市政府提供
林雨暘老師（右六）從不熟悉茶葉，面對癌症挑戰，仍憑毅力與熱情克服難關，締造世界級榮耀。圖／桃園市政府提供

張善政 茶葉

延伸閱讀

通勤月票成長36% 北北基桃續推「減碳存摺」拚淨零

練車免奔波！桃園機車考照練習場多點開 今年再拚增3處

最壞身教！律師勾結詐團騙王明鉅手足千萬 竟還兼任大學法學講師

補助機車駕訓班報名費 桃園最快2月底推出

相關新聞

通勤月票成長36% 北北基桃續推「減碳存摺」拚淨零

北北基桃地方首長今齊聚一堂，舉辦「我的減碳存摺」第3季模範企業頒獎典禮，鼓勵民眾及企業多使用大眾運輸工具。桃園市副市長蘇...

桃園茶農抗癌種好茶 憑綠茶「綠雲」獲茶界奧斯卡殊榮

桃園市龜山區益壽茶廠今舉辦「傳遞台灣之美—桃園好茶分享茶會」，茶廠林雨暘老師從最初不熟悉茶葉，罹癌挑戰自我克服難關，最終...

練車免奔波！桃園機車考照練習場多點開 今年再拚增3處

為了協助民眾提升騎車技能，桃園市政府近年廣設機車考照練習場，比照考照場地標準圖施作，目前全桃園共13處，讓民眾可練習直線...

社區氣炸 換瓦斯表竟擋電箱修改要10萬 竹瓦：溝通有誤解

新竹瓦斯公司近兩年積極推裝設微電腦瓦斯表，於漏氣、過時、地震超過5級都會自動遮斷，可保障大眾安全。不過日前有竹北社區裝設...

補助機車駕訓班報名費 桃園最快2月底推出

桃園市政府鼓勵機車族守法上路，往年都配合交通部補助辦法，加碼機車駕訓班報名費補助，今年已編有200萬元預算，但配合政策做...

苗栗縣敬老愛心卡暫不開放小黃使用 鍾東錦曝兩原因

苗栗市長余文忠今天在縣長鍾東錦下鄉座談會，建議敬老愛心卡跟進一些縣市，開放可以搭小黃，鍾東錦認為屬非法定社會福利，且難以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。