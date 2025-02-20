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新竹公車又脫班 學生苦等40分鐘

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣政府新闢的快捷九號（簡稱快捷九）公車在上周開學日未上路，昨天公車延誤40分鐘，學生苦等無援，圖為上周開學日公車未來、學生們等待的畫面。圖／取自吳旭智臉書
新竹縣政府新闢的快捷九號（簡稱快捷九）公車在上周開學日未上路，昨天公車延誤40分鐘，學生苦等無援，圖為上周開學日公車未來、學生們等待的畫面。圖／取自吳旭智臉書

新竹縣政府新闢的快捷九號公車上周開學日未發車，縣長楊文科震怒急撤換營運廠商，未料昨天一早公車又延誤40分鐘，學生們苦等嘸車，家長只能緊急接送，民代痛批，縣府未有應變措施。縣府交旅處回應，因司機拉肚子晚出發，已要求業者檢討加強回報。

快捷九號從竹北市勝利八街發車，行經高鐵站、新竹市多間國立高中職，方便學生通學搭乘。但開學日試營運以來狀況不斷，開學日當天沒發車，縣府研議後採最嚴厲處分，當天廢止亦捷客運籌備經營路權，緊急由捷乘客運代駛，沒想到接手業者昨也出包。

竹北市民代表陳禹同說，昨天快捷九號原訂早上6時半出發，但7時10分才發車，學生搭車趕上學會遲到，最後由家長緊急接送，現場沒有即時通知也無應變措施，乘客只能無奈受害。縣議員吳旭智也要求建置即時車輛動態系統，或在網路平台公布資訊，讓家長學生可即時掌握。

新竹縣交旅處長陳盈州說，昨天早上公車司機臨時腹痛拉肚子，並沒有立刻回報公司，之後才再開車出來，造成車輛誤點。

縣府要求公車業者要做好教育訓練，未來有緊急狀況，應立刻調度其他替代駕駛，且司機身體不適也不該貿然上路，要以乘客的安全為前提。

拉肚子 新竹

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