敬老愛心卡搭小黃 苗栗不開放

多個縣市敬老愛心卡近年陸續放寬搭計程車，桃園市、台中市單趟最高各補助72元、85元，方便長者外出，但苗栗縣迄今未開放。縣長鍾東錦昨說，此為非法定社福支出項目，且難以稽核防弊，暫不考慮，民代仍盼參考外縣市作法，別拉大老人福利差距。

中部縣市僅苗栗縣未有敬老愛心卡可搭小黃措施，各縣市補助額度不一。桃園市敬老愛心卡單趟最高補助72元，隨高齡人口成長，去年補助費用增至1.5億餘元，台中市敬老卡單趟補助最高85元，去年補助也攀升至3.7億元，占敬老卡總經費近五成。

苗栗市長余文忠昨趁鍾東錦下鄉座談會提出建言，表示至少10個縣市可持敬老愛心卡搭計程車，苗栗縣敬老愛心卡僅限搭台鐵與客運公車，如今公車大環境緊縮，銀髮族可用交通工具更少，希望縣府擴大使用範圍，更落實照顧老人美意。

鍾東錦認為，行政院主計總處將敬老愛心卡列為非法定社會福利支出預警項目，將影響預算考核，並扣減中央一般性補助款，且不可能衍生利用漏洞沒搭乘卻刷卡兌領的情形，難以稽核防弊，以縣府目前財政狀況，暫不考慮開放。

縣府社會處指出，縣內計程車集中頭份市、竹南鎮，加上安裝讀卡機及介接系統成本上萬元，多數司機仍期望收現金，意願不高。評估敬老愛心卡再開放搭小黃，一年經費上億元，仍以推動大眾交通運輸使用為主。

縣議員曾玟學說，苗栗大眾運輸不發達，敬老愛心卡若開放小黃，點到點服務更具便利性，並認為社會福利不能單純以非法定項目會扣減一般補助款的考量訂定，否則會與其他縣市越差越遠。且鍾東錦另方面又動用大筆經費，兌現非法定社福敬老禮金等政見，邏輯、道理何在？

縣議員鄭碧玉說，縣長所提確實是現實面的問題，計程車集中在城市地區，最需要的偏鄉，計程車根本少之又少，加上計程車認卡不認人，難保為了賺錢將政府社會福利當提款機，建議縣府參考外縣市做法，克服可能的問題，落實美意。