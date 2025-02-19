通勤月票成長36% 北北基桃續推「減碳存摺」拚淨零

北北基桃地方首長今齊聚一堂，舉辦「我的減碳存摺」第3季模範企業頒獎典禮，鼓勵民眾及企業多使用大眾運輸工具。桃園市副市長蘇俊賓表示，基北北桃公共運輸定期票使用量占全國80%，去年成長幅度近20%，桃園更成長36%，是區域治理最好的成果展示與典範，盼藉由跨縣市合作的資源共享，創造更大效益。

蘇俊賓表示，除持續鼓勵推行定期票的優惠之外，4市的施政團隊也藉由不斷改善公車站點設施、路線與車廂設備等各項交通服務措施，擴大運輸能量，提供更便捷的服務，藉此鼓勵更多市民運用大眾運輸交通工具。

蘇俊賓指出，這次桃園市獲獎的企業，除重視永續發展目標（SDGs）願景，努力鼓勵員工踴躍使用大眾運輸工具外，同時也在各項包含淨零減碳、淨灘減廢或植樹等活動持續響應市府號召，在各個面向展現企業社會責任。

蘇俊賓表示，基北北桃持續深化合作，像是現在舉辦的「2025台灣燈會在桃園」，早在數月前4市就決定一起宣傳，透過觀光、文化、交通等面向的合作，創造出「基隆吃小吃、新北放天燈、臺北走透透、桃園卡比獸」的豐富行程規畫，讓台灣燈會不僅在桃園，也在基北北帶來更多觀光效益，未來包含世壯運、全民運動會等，也都會維持這樣的模式。

桃園市交通局表示，「我的減碳存摺」全民運動，以基北北桃通勤月票的良好成效為基礎，鼓勵市民搭乘大眾運輸交通工具，透過累積里程數轉換成每日減少的碳排放量，即可參加抽獎。

今年基北北桃「我的減碳存摺」全民運動全新推出「月月兌好禮」活動，「減碳大聯盟」亦不再局限於示範園區企業參與，本次包含政府機關、學校及企業，只要設籍在北北基桃4縣市內，皆可加入「減碳大聯盟」，一同邁向淨零碳排的目標。