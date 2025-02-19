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練車免奔波！桃園機車考照練習場多點開 今年再拚增3處

聯合報／ 記者張裕珍陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府近年廣設機車考照練習場，位於桃園市福林街與介壽路口、國2橋下機車練習場吸引不少民眾練習。記者張裕珍／攝影
桃園市政府近年廣設機車考照練習場，位於桃園市福林街與介壽路口、國2橋下機車練習場吸引不少民眾練習。記者張裕珍／攝影

為了協助民眾提升騎車技能，桃園市政府近年廣設機車考照練習場，比照考照場地標準圖施作，目前全桃園共13處，讓民眾可練習直線7秒、S型轉彎等考照「魔王關卡」。桃園市交通局預計今年再增設3處場地，讓民眾能就近、安全練騎。

以往民眾要考機車駕照多是自行尋找空曠處、空地廣場練習，或得趁監理站開放時段練習，不然就是得報名機車駕訓班。桃園市交通局有鑒於相關場地並非遍及各行政區，且空地也沒有比照考照項目的標線，因此近年積極協調場域增設機車練習場。

目前桃園市共13處機車考照練習場，包含大園區2處、桃園區2處、龍潭區2處、大溪區2處、中壢區1處、楊梅區1處、平鎮區1處、新屋區1處、龜山區1處。桃園市交通局預計今年再設3個場地，目前確定平鎮區台66線、平德路口4月會增設1座練習場，另2座地點待評估。

其中，位於桃園市福林街與介壽路口、國2橋下機車練習場去年開放，除了場地寬闊、設有休憩座位，上方正是國道橋梁，還可遮陽避雨，啟用後頗受好評。記者實地走訪，現場比照實際考照現場畫有各式標線，一旁還有廁所、停車場，使用相當方便。

一名父親今天帶著剛滿18歲的女兒來練習場練機車，他說，女兒考駕照，可惜在最後S型轉彎時壓線，沒能通過路考，好在附近就有機車考照練習場練習，雖然現場沒有監理站的號誌設備，但標線畫設都一樣，希望能多練幾次，熟能生巧順利拿到駕照。

林姓市民也樂見市府設置畫線的機車考照練習場，他說，考駕照最難的是直線7秒、S型轉彎等，之前沒有練習場，只能到公園或漁港空曠處練習，還要找朋友幫忙拿尼龍繩在地上擺出直線，邊壓線邊練習，搞得手忙腳亂，最後還沒考過，想起來就很糗。

不過，桃園市除了奉天宮管理的機車考照練習場（楊梅區中華南路二段480巷50號）為全日開放，其他12處都是白天限定。民進黨市議員陳雅倫表示，民眾大多利用下班放學後時間練習，但龜山區練習場夜裡沒有照明設備，不利練車，也可能造成危險，建議市府能夠評估增設。

桃園市政府近年廣設機車考照練習場，位於桃園市福林街與介壽路口、國2橋下機車練習場吸引不少民眾練習。記者張裕珍／攝影
桃園市政府近年廣設機車考照練習場，位於桃園市福林街與介壽路口、國2橋下機車練習場吸引不少民眾練習。記者張裕珍／攝影

桃園 監理站 駕照

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