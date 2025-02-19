快訊

高雄首段「區間測速」道路傳死亡車禍 騎士逆向撞大貨車喪命

文化總會執委改選 王金平未連任、曹興誠上榜

別只去日韓！全球最熱情、友善城市榜單出爐 亞洲這國家意外奪冠

觀霧森林遊憩區迎櫻花季 限量集章活動228開跑

中央社／ 苗栗縣19日電

春天將至，觀霧國家森林遊樂區地標「霧社櫻花」預估3月上旬綻放，林業及自然保育署新竹分署今天表示，去年櫻花季推出集章活動備受好評，今年開放人數加碼，將於228起跑。

農業部林業及自然保育署新竹分署指出，觀霧位於海拔2000公尺的霧林帶，豐沛的水氣孕育出獨特生態，每年春季，位於觀霧山莊前的台灣特有種「霧社櫻王」繁茂綻放，千百朵雪白櫻花綴滿枝頭，吸引無數遊客前往賞花。

林保署新竹分署表示，霧社櫻稀有少見，當雪白花瓣隨風飄落後，接著還有染井吉野櫻、大島櫻、普賢象櫻等陸續綻放，為春季增添多層次的色彩。為了與遊客分享更多櫻花家族生態知識，特別以觀霧地區可見的6種櫻花為主角，推出「（櫻該）都找得到」櫻花集章活動。

新竹分署指出，遊客於觀霧遊客中心索取限量櫻花酷卡，收集滿6款櫻花紀念章並挑戰線上問答就能參加抽獎，有機會獲得限定款紀念品，活動期間也能選購「六櫻繽紛風鈴DIY」、「六櫻繽紛杯墊」等限量紀念品。這項集章活動去年推出限量1000張酷卡，民眾反應熱烈索取一空，今年加碼至2000張，活動自2月28日起至3月16日止。

新竹分署說，相較於去年2月底櫻花陸續盛開，今年受冷氣團、寒流接連影響，預估會延後到3月上旬才開始綻放；此外，春季不僅是多種櫻花爭妍季節，也是台灣檫樹、馬告、笑靨花盛開的時期，遊客造訪時也能欣賞園區步道兩旁盛開的春季花朵。

冷氣團 新竹 櫻花季

延伸閱讀

武陵農場櫻花季管制延長至3/2 紅粉佳人陸續綻放

梨山雲端上婚禮融泰雅文化 12對新人櫻花園互許終身

追逐櫻王如雪身影 觀霧「櫻該都找得到」集章加碼一倍

不用人擠人！新社分駐所旁櫻花盛開 最新唯美打卡點等你來拍

相關新聞

社區氣炸 換瓦斯表竟擋電箱修改要10萬 竹瓦：溝通有誤解

新竹瓦斯公司近兩年積極推裝設微電腦瓦斯表，於漏氣、過時、地震超過5級都會自動遮斷，可保障大眾安全。不過日前有竹北社區裝設...

補助機車駕訓班報名費 桃園最快2月底推出

桃園市政府鼓勵機車族守法上路，往年都配合交通部補助辦法，加碼機車駕訓班報名費補助，今年已編有200萬元預算，但配合政策做...

苗栗縣敬老愛心卡暫不開放小黃使用 鍾東錦曝兩原因

苗栗市長余文忠今天在縣長鍾東錦下鄉座談會，建議敬老愛心卡跟進一些縣市，開放可以搭小黃，鍾東錦認為屬非法定社會福利，且難以...

永寧轉運站啟用 張善政：北北桃合作造福通勤族

由北北桃三市合作推動的永寧轉運站17日正式啟用，桃園市長張善政今表示，轉運站採取「台北出地、新北建設、桃園維護」的跨域合...

賞櫻不用走遠...這裡空氣好清淨 桃園空品淨化區賞櫻熱點曝

桃園市櫻花陸續盛開，多個景點都有賞櫻人潮，環保局推動的空氣淨化區也有熱門的賞櫻景點；在市區，首推中壢莒光環保公園、大園老...

快捷九號公車屢屢出包 立委林思銘要求竹縣府檢討改進

新竹縣快捷九號公車自開學以來，首日未開車風波後，又發生誤點問題，今天更延誤40分鐘，導致學生苦等、家長急忙應變。對此，立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。