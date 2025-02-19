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社區氣炸 換瓦斯表竟擋電箱修改要10萬 竹瓦：溝通有誤解

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
日前有竹北社區裝設後，竟發現下方弱電箱門無法完全開啟，向竹瓦反應後，竟要付10萬元的修改費，讓社區住戶氣炸。記者郭政芬／翻攝
日前有竹北社區裝設後，竟發現下方弱電箱門無法完全開啟，向竹瓦反應後，竟要付10萬元的修改費，讓社區住戶氣炸。記者郭政芬／翻攝

新竹瓦斯公司近兩年積極推裝設微電腦瓦斯表，於漏氣、過時、地震超過5級都會自動遮斷，可保障大眾安全。不過日前有竹北社區裝設後，竟發現下方弱電箱門無法完全開啟，向竹瓦反應後，竟要付10萬元的修改費，讓社區住戶氣炸。竹瓦今天回應，雙方溝通有誤解，預計下周五前免費替用戶辦理管線改管提升。

有竹北社區陳情，去年8月請瓦斯公司更換微電腦瓦斯表，新的瓦斯表比舊表大一些，近期發現下方弱電箱門無法完全開啟，造成箱內的電信線、第四台訊號線無法維修，社區去電向新竹瓦斯公司反映，竹瓦竟然要社區支付10萬元的修改費，讓社區住戶為之氣結。

新竹縣議員陳凱榮長期關心家戶瓦斯使用安全，他認為工程人員在更換瓦斯表時，應考慮到位置，若施工能多一分細心，就不會導致後續更改問題。此外，竹瓦還要社區民眾負擔改管的費用，他認為此舉相當不合理。

新竹瓦斯公司經理邱世昌今天得知此事，隨即派副總經理與服務中心工程人員到社區勘查，了解社區改管的狀況與設置樣態，積極處理問題。邱世昌下午對此回應，此案應是雙方溝通有些誤解，預計下周五前會免費替用戶辦理管線改管提升。

新竹瓦斯公司 溝通 竹北

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