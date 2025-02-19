補助機車駕訓班報名費 桃園最快2月底推出

桃園市政府鼓勵機車族守法上路，往年都配合交通部補助辦法，加碼機車駕訓班報名費補助，今年已編有200萬元預算，但配合政策做細部微調，加碼辦法預計最快2月底上路。

有關編列預算機車駕訓疊加補助，桃園市交通局今年如往年一樣編列2百萬元，一樣每人補助1300元，但鑑於已達法規年齡仍無照駕駛的人數長年居高不下，且去年1月到11月機車事故人數3778名，佔整體機車事故人數8.7%，比未達法定年齡無照駕駛比例1.5%高，今年特針對此族群微調補助辦法，尚未推出；交通局表示，正與新竹監理所研擬方案，預計2月底前推出。

另外，有關機車練習場設置問題，桃園市交通局預計今年再設3個場地，目前確定平鎮區台66線、平德路口4月會增設1座練習場，另外2座地點待評估。

民進黨桃園市議員劉仁照表示，一般民眾反映不外乎練習場地不足和機車駕訓班報名費高，市府補助機車駕訓班考照費用是很好的政策，但所編經費有限，通常還沒年底就用罄，年尾出生的民眾想靠補助得等隔年，難免有些抱怨。此部分預算不高，對市府財政應該不會造成太大壓力，希望市府能考量民眾需求，擴編明年預算。

國民黨桃園市議員舒翠玲認為，成年無照駕駛人數長年居高不下，主因部分民眾嫌考照麻煩又心存僥倖，覺得慢慢騎就不會有事，不全然與補助金額高低有關。

舒翠玲表示，各縣市都有機車考照補助人，提高補助金額與增設機車路考練習場地是鼓勵考照的誘因，但「蘿蔔和棒子應該並存」，輔導之外，應該嚴格取締，才能有效促使無照者積極考照。

另外，舒翠玲提到台灣機車肇事率居高不下，許多情況是駕駛對法規、道路實際使用與標線號誌不甚了解導致，台灣應該適時增加訓練強度，例如歐美先進國家機車考照就規定要20小時法規訓練加16小時術科訓練（含道路訓練）。