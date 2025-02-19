苗栗縣敬老愛心卡暫不開放小黃使用 鍾東錦曝兩原因

苗栗市長余文忠今天在縣長鍾東錦下鄉座談會，建議敬老愛心卡跟進一些縣市，開放可以搭小黃，鍾東錦認為屬非法定社會福利，且難以稽核防弊，資源恐遭濫用，裁示現階段不要再提了。

鍾東錦下鄉座談會第五場，今天到縣議員第一選區苗栗市、公館鄉、頭屋鄉，33件提案，討論相當熱烈，余文忠表示，苗栗縣敬老愛心卡僅限台灣鐵路公司列車及客運公車，建請縣府同意擴大使用範圍增加計程車使用。

余文忠說，台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、南投縣、高雄市、花蓮縣，及台東縣等縣市皆可使搭乘計程車，公車大環境緊縮，銀髮族可利用交通工具更少，增加愛心卡交通工具使用範圍，老人福利美意更落實。

鍾東錦表示，行政院主計總處將敬老愛心卡，列為非法定社會福利支出預警項目，將影響預算考核，並扣減中央一般性補助款，且不可能衍生利用漏洞，沒有搭乘卻刷卡兌領，難以稽核防弊，縣府目前的財政狀況，暫不會考慮開放。

縣府社會處資料，全縣去年持有敬老愛心卡7萬719人，固定常態使用人數2萬1215人，約30%，調查縣內計程車登記，台灣大車隊64輛、大都會計程車50輛，且多數在頭份市、竹南鎮，數量及普及率效益不高，另，最大車隊金昌第一無線計程車約150輛，洽詢因考量安裝讀卡機及介接系統，成本上萬元，多數司機仍期望收受現金等因素，沒有配合意願。