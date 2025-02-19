永寧轉運站啟用 張善政：北北桃合作造福通勤族

由北北桃三市合作推動的永寧轉運站17日正式啟用，桃園市長張善政今表示，轉運站採取「台北出地、新北建設、桃園維護」的跨域合作模式，配合轉運站啟用，市府已同步調整10條公車路線，呼籲民眾多加留意路線調整訊息，期待轉運站啟用後，能為每月近16萬人次的通勤族帶來更便利的乘車體驗。

張善政今在市政會議表示，據統計，桃園往返永寧的公車路線，每月運量高達16萬人次，平均每日約有5500人次使用，過去由於缺乏完善的候車設施，通勤族往往需在日曬雨淋的環境下等候公車。新建的永寧轉運站距離捷運站不到100公尺，設置有遮雨候車亭、舒適座椅、無障礙設施，以及即時公車動態資訊螢幕等現代化設備，大幅改善候車環境。

值得一提的是，轉運站特別建置「人流監控系統」，可即時掌握候車人潮狀況。當系統偵測到等候人數較多時，將立即調派公車因應，有效紓解人潮並縮短民眾等候時間。

張善政表示，基北北桃本為共同生活圈，此次三市合作打造永寧轉運站，實為跨域治理的重要里程碑。這項計畫中，台北市政府提供土地、新北市政府負責興建，桃園市政府則承擔後續維護管理工作，充分展現三市攜手合作、共創雙贏的決心。

張善政提到，每當下班時分，永寧捷運站外總是擠滿等候返家的通勤民眾，新建的轉運站不僅能為這些辛勤工作的市民提供更舒適的候車環境，更象徵三市合作共創宜居環境的決心。

交通局表示，配合永寧轉運站啟用微調的桃園公車路線有709、709A、709B、710、710A、712、713、715、716和717，原本停靠點是走出捷運站2號出口後的右側行人空間與4號出口外的人行道，17日中午12時之後所有班次均改為出捷運站後，左轉步行約百公尺的轉運站；市府也已委託土城義交加強交通疏導工作，維持周邊交通秩序。