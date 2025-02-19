賞櫻不用走遠...這裡空氣好清淨 桃園空品淨化區賞櫻熱點曝

桃園市櫻花陸續盛開，多個景點都有賞櫻人潮，環保局推動的空氣淨化區也有熱門的賞櫻景點；在市區，首推中壢莒光環保公園、大園老街溪河濱公園、桃園檜稽河濱公園等空品淨化區，不但能賞櫻，還可以享受自然豐富的景致與環境。

環保局表示，桃園市有36處空品淨化區，環境皆相當優美，特別是有「櫻花公園」封號的中壢莒光環保公園（環中東路二段）種植超過200棵八重櫻，櫻花季期間，公園投射燈及彩色燈球晚間點亮營造浪漫氛圍，白天、夜晚都能賞櫻。另大園老街溪河濱公園除了可欣賞飛機起降，也是觀賞櫻、杜鵑的聖地，園區內的山櫻花綻放美不勝收。

來不及在2月賞櫻的民眾，也可於3月至桃園區檜稽河濱公園欣賞晚開的富士櫻，許多公園和景點3月還會有其他花卉接力綻放，民眾要把握最佳觀賞時機，感受百花齊放的生命力。