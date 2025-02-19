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賞櫻不用走遠...這裡空氣好清淨 桃園空品淨化區賞櫻熱點曝

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園空氣淨化區2月已經可以看見富士櫻。記者鄭國樑／攝影
桃園空氣淨化區2月已經可以看見富士櫻。記者鄭國樑／攝影

桃園市櫻花陸續盛開，多個景點都有賞櫻人潮，環保局推動的空氣淨化區也有熱門的賞櫻景點；在市區，首推中壢莒光環保公園、大園老街溪河濱公園、桃園檜稽河濱公園等空品淨化區，不但能賞櫻，還可以享受自然豐富的景致與環境。

環保局表示，桃園市有36處空品淨化區，環境皆相當優美，特別是有「櫻花公園」封號的中壢莒光環保公園（環中東路二段）種植超過200棵八重櫻，櫻花季期間，公園投射燈及彩色燈球晚間點亮營造浪漫氛圍，白天、夜晚都能賞櫻。另大園老街溪河濱公園除了可欣賞飛機起降，也是觀賞櫻、杜鵑的聖地，園區內的山櫻花綻放美不勝收。

來不及在2月賞櫻的民眾，也可於3月至桃園區檜稽河濱公園欣賞晚開的富士櫻，許多公園和景點3月還會有其他花卉接力綻放，民眾要把握最佳觀賞時機，感受百花齊放的生命力。

環保局指出，莒光公園等3處空品淨化區都以櫻花盛開為名，且多為民眾拍照、打卡熱點。桃園36處空品淨化區加上120處準空品淨化區，面積多達265公頃，透過植物吸收二氧化碳、淨化空氣及美化環境。環保局也說，淨化區陸續有各式花種綻放，民眾可至「桃園市空氣品質淨化區資訊網」，選擇鄰近的淨化區欣賞不同花卉綻放的風采。

市區山櫻花最早綻放。記者鄭國樑／攝影
市區山櫻花最早綻放。記者鄭國樑／攝影

桃園 櫻花季 賞櫻

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