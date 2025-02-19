快捷九號公車屢屢出包 立委林思銘要求竹縣府檢討改進

新竹縣快捷九號公車自開學以來，首日未開車風波後，又發生誤點問題，今天更延誤40分鐘，導致學生苦等、家長急忙應變。對此，立法委員林思銘嚴正要求新竹縣政府交通旅遊處檢討改進，確保學生通勤權益不再受影響。

林思銘指出，快捷九號公車是許多學生仰賴的重要通勤工具，過去在地家長與民意代表積極爭取才促成這條路線，如今卻因為管理不善而頻頻出包，嚴重影響家長與學生的信賴。

「學生不能再等，家長也不該再擔心！」林思銘強調，縣府應該立即檢討承包業者的應變機制，確保未來不再發生類似狀況。他呼籲交通旅遊處應與業者協調，確保每日車班穩定運行，並提出長期改善計畫，以保障家長與學童的基本權益。林思銘表示，未來將持續關注快捷九號公車的營運狀況，確保學生不再受害。