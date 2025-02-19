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客家大縣培育台語家庭 群族熔爐苗栗致力保存群族文化

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣「培育台語家庭計畫」先前帶大家走讀後龍鎮苗栗高鐵特定區內的「英才書院」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣「培育台語家庭計畫」先前帶大家走讀後龍鎮苗栗高鐵特定區內的「英才書院」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗是客家大縣，但也是閩南、原住民、外省及新住民族群生活的熔爐，縣府同時致力不同族群文化語言的傳承，為鼓勵民眾在家說台語，配合文化部合作辦理「培育台語家庭計畫」，第一期培育台語家庭規畫8場次課程，盼培育家庭台語種子部隊、推動說本土語言，2月將辦理最後2場走讀活動，歡迎民眾參加。

苗栗縣文化觀光局指出，2月22日上午8點將在苑裡鎮火車站辦理「帶著草帽去旅行」、2月28日9點30分在後龍鎮火車站辦理「尋找魔法的種子」，歡迎大家踴躍參與學台語。

文觀局表示，這次為推廣傳承台語、生活中說台語，以走讀方式希望讓大家接地氣的了解家鄉的人、文、地、產、景，「苑裡場」邀請在地從事社區營造社區規畫師梁進福，以在地人帶領大家用走讀方式介紹廟宇文化、帽蓆行、老街、菜市場；研究在地文史多年的博士後研究員胡耿銘，則用統計與網絡的系統性分析工具，來分析地方人文資料的工作，用統計方法來分析數位人文資料，嘗試重構苑裡鎮的一些歷史跟文化脈絡，分享苑裡文史故事。

「後龍場」邀請人稱「水蛭哥哥」的顏士致老師，他除了在地方深耕多年，也走過台灣許多溪流與山林，並曾生活在熱帶雨林，到過阿拉斯加流浪，照顧過許多漂流來台灣的野生動物，最喜歡與孩子一起走進自然，這次要帶大家探索後龍有那些「魔法的種子」。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，為推廣傳承台語，文觀局配合辦理研習課程集點活動，分別召集台語學習家庭、文化家庭，希望藉此推廣台語家庭，鼓勵大家一同講台語，提升說台語的能力，歡迎闔家一起觀賞，一起學台語。

苗栗縣「培育台語家庭計畫」先前帶大家走讀海線通霄鎮新埔火車站。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣「培育台語家庭計畫」先前帶大家走讀海線通霄鎮新埔火車站。圖／苗栗縣政府提供
「水蛭哥哥」顏士致教學，要帶大家探索後龍有那些「魔法的種子」。圖／苗栗縣政府提供
「水蛭哥哥」顏士致教學，要帶大家探索後龍有那些「魔法的種子」。圖／苗栗縣政府提供

台語 火車站 語言

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