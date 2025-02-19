最高補助30萬 竹市老屋活化經營補助3月3日起開放申請

為鼓勵老屋活化，新竹市政府推動「老竹塹．老屋味」補助計畫，凡興建於1971年前，且具有在地生活特色、文化藝術、傳統技藝或公共事務價值的老屋，皆可申請，每案最高可申請補助30萬元，並於3月3日至3月17日開放申請。

新竹市文化局指出，本計畫除靜態性地就個別老屋活化外，更希望促進歷史街區的活絡，如竹塹社區大學曾規畫「歷史街區老屋走讀」活動，吸引240人次參與；出好筍有限公司在鄰近新州屋與金玉山銀樓的東前街路段，推出老屋主題市集，獲得市民熱烈迴響。

「原來如此工作室」則在老屋內開設陶藝教室，提供陶藝課程並結合老物件修復，讓居民深入體驗歷史的溫度。透過這些動態推廣活動，不僅讓大眾更認識老屋的特色與價值，也拉近人們與舊時光的距離，促進社區對歷史街區的情感與理解。

文化局說明，今年度「新竹市老屋活化經營補助計畫」凡興建於1971以前，並具有在地生活特色、文化藝術、傳統技藝或公共事務等價值的老屋，皆符合申請資格。此次補助分為兩類，包含「文化經營」最高每月可補助1萬元租金；「再生推廣」則針對歷史街區、老屋保存活化及再生媒合平台等相關教育推廣活動，補助額度上限為30萬元。