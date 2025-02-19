追逐櫻王如雪身影 觀霧「櫻該都找得到」集章加碼一倍

各地櫻花逐漸綻放，觀霧國家森林遊樂區的地標「霧社櫻王」預計2月底或3月初開始綻放，3月中將迎來最繁茂的綻放時刻，林業保育署新竹分署去年起以觀霧地區可見的6種櫻花為主角推出「櫻該都找得到」集章活動，遊客反應熱烈，今年參與人數將加碼，從1000人倍增至2000人。

新竹分署指出，（櫻該）都找得到集章活動自2月28日至3月16日在觀霧遊客中心限量發行櫻花酷卡，供遊客收集6款櫻花紀念章，集滿印章並挑戰線上問答還能參加抽獎，有機會獲得限定款紀念品。活動期間也能選購「六櫻繽紛風鈴DIY」、「六櫻繽紛杯墊」等限量紀念品，各地民眾現在就可安排規畫一趟櫻花之旅。

分署表示，觀霧位於海拔2000公尺的霧林帶，豐沛的水氣孕育出獨特的生態。每年霧社櫻盛開時，總能吸引大批遊客來賞花，雪白花瓣隨風飄落，如飄雪般的美景迷人，隨後還有染井吉野櫻、大島櫻、普賢象櫻等陸續綻放，為觀霧的春季增添多層次的色彩。

為與遊客分享更多櫻花家族生態知識，分署特別以觀霧地區可見的6種櫻花為主角，推出（櫻該）都找得到集章，遊客只需到訪遊客中心領取櫻花酷卡，收集專屬櫻花家族紀念章並通過櫻花問答挑戰，就有機會獲得限量紀念品。這項活動無需報名，但集章酷卡數量有限，歡迎有興趣的民眾把握機會參加。

林業署觀霧國家森林遊樂區同時也是雪霸國家公園觀霧遊憩區，兩個單位相互合作分工。

雪管處觀霧管理站解說員彭文禮表示，觀霧山莊最著名的地標就是高達14公尺的霧社櫻王，樹齡推估已近90年，目前霧社櫻只有花苞，尚未綻放，現在天氣回暖，如果下波寒流不大，最快也要月底或3月初才會開始綻放。進入花期後，除了霧社櫻王，在觀霧遊憩區附近、大鹿林道東線及觀霧山椒魚生態中心也有其他的霧社櫻可欣賞。