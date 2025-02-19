苗栗市免費廚餘示範農場小確幸 這個原因今年熄燈

苗栗市公所廚餘示範農場20年，為市民免費種菜的小確幸，但今年3區中的A區私人不續租，公所評估決定停辦，其中，經國路旁B區約0.465公頃公有地，初步規畫花海打造景觀。

市公所廚餘示範農場分3區，A區在復興路2段維新客家文物館旁2513平方公尺，C區在復興路4段苗栗市農會供銷推廣股旁1800平方公尺，每2年租金8萬元．5萬元，加上B區共310個單，每2年抽籤都相當搶手，許多市民開春以來頻頻詢問，公所表示今年示範農場將會停辦。

市公所指出，A、C區的租期到去年底，A區的地主另有規畫用途，不願意續約，公所評估近年來部分耕種者，借用人頭中籤，以致農場的用意無法普及，且規定不能使用農藥、除草劑，但還是有少數偷使用，種菜還拿到市場賣，且有居民抱怨異味惱人。

公所因此決定停辦示範農場，A區今天進場施工，恢復原狀歸還地主；C區地主與原耕種者協議續租，一名續租者說，1個單位1年500元，灌溉水源方便，且交通方便，種菜種習慣當運動，自己種的菜安心好吃，覺得相當划得來；B區公有地在苗栗市門面重要道路經國路旁，限期2月底，公所將整地，初步規畫種植大波斯菊等，營造花海景觀。