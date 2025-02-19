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竹市擴充長照服務 再增4家居服特約單位提升17%量能

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市擴充長照服務今年度新增4家居服特約單位（照服示意圖）。圖／新竹市府提供
竹市擴充長照服務今年度新增4家居服特約單位（照服示意圖）。圖／新竹市府提供

隨著人口結構快速邁向高齡化與少子化，長期照顧需求持續增加。新竹市府擴展服務範圍，衛生局今說，竹市原有22家居家服務特約單位，去年底透過遴選機制，今年再增特約4家，預計服務量可提升17%。其中，新增2家設於香山區，可進一步擴展當地照護服務，確保居民就近獲得適切照顧，落實在地化長照服務，打造更完善的照護體系。

長期照顧管理中心表示，長照服務涵蓋多項資源，包括照顧及專業服務、喘息服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善等各種服務項目，藉由醫療院所及各部門間橫向連結，提供失能民眾及其家庭照顧者個別化的照顧計畫。

在居家服務中，主要為個案提供「基本身體清潔」、「基本日常照顧」、「餐食照顧」、「陪同外出」、「陪同就醫」等可近性的照顧服務，使需要照顧協助的家庭及使用者都免煩惱，家屬也可獲得適當的喘息時間，個案亦獲得較優質的照顧服務。

衛生局表示，長照服務使用者喬姓男子因行動不便，妻子患有巴金森氏症與失智症，女兒長年旅居海外，家庭支援有限。兩人4年前開始使用長照2.0服務後生活大幅改善，初期由居服員陪伴外出，讓多年未踏出家門的喬先生重拾公園散步的樂趣。隨著身體狀況改變，服務逐漸增加備餐、沐浴、陪同就醫及代購服務等。日前太太急需就醫，居服員即時支援，並透過視訊與家屬溝通，確保個案生命穩定，家屬特別感謝長照服務，在最需要時提供即時的支持，成為家庭的堅實後盾。

長期照顧管理中心說明，凡實際居住於竹市且年滿65歲以上的失能長者、55歲以上的失能原住民、50歲以上的失智症患者及失能身心障礙者，如有長照服務需求，均可至竹市長期照顧管理中心網站查詢及申請( https://ltc.hccg.gov.tw/ )或撥打長照專線1966，將有專人提供相關服務。

失智症 衛生局 長照

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