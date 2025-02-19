新竹縣新獲配2390劑流感疫苗 衛生所2月20日開打

近日冷氣團冷空氣影響，呼吸道病毒傳染持續，疾管署增購10萬劑流感疫苗，撥配新竹縣共2390劑，將於2月20日起，於13鄉鎮市衛生所開放接種，新竹縣政府衛生局呼籲，請尚未接種流感疫苗的公費對象、高風險族群盡速完成接種，可獲得保護力，降低感染流感後發生重症甚至是死亡的風險。

衛生局呼籲， 65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類原計畫第一階段尚未接種公費對象，請盡速接種。其中65歲以上長者、幼兒及慢性病患為高風險族群，盡速完成流感疫苗接種，可獲得保護力降低感染後發生重症和死亡風險。

由於此次獲配流感疫苗數量有限，衛生局將依鄉鎮市人口數進行分配，於13鄉鎮市衛生所開診時間開放接種。原定2月假日/夜間衛生所接種新冠JN.1疫苗診次，亦會同步接種流感疫苗至疫苗用罄為止。

這周受冷氣團影響，氣溫偏低，衛生局也籲請民眾注意保暖及留意自身健康狀況，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，並於人潮擁擠處戴口罩，若出現發燒、咳嗽等類流感症狀，請落實戴口罩及生病在家休息等措施。

衛生局加強提醒，類流感病患如出現危險徵兆：如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應盡速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

各衛生所流感疫苗接種資訊：https://gov.tw/Dbp

新冠JN.1疫苗合約院所及相關資訊，https://gov.tw/Loq

竹縣疫苗地圖(可查詢上開疫苗合約院所)：https://gov.tw/gKb

公費長者肺炎鏈球菌疫苗介紹及合約院所：https://gov.tw/K1p

有關新竹縣公費流感抗病毒藥劑院所查詢: https://gov.tw/Sro