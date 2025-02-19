新竹快捷九號又放鴿子了！延誤40分鐘 學生苦等無援

新竹縣政府新闢的快捷九號（簡稱快捷九）公車在上周開學日未上路，今天公車延誤40分鐘，學生苦等無援，家長們只能緊急接送。對此，新竹縣府交旅處回應，因司機臨時腹痛拉肚子、身體不適，才會晚出發，要求公司檢討改進、做好教育訓練，第一時間應立刻回報，由其他司機頂替駕駛。

竹北市民代表陳禹同表示，今天快捷九號原訂6點半出發，但7點10分才發車，學生上學通通會遲到。學生們最後只能由家長緊急接送。他批評，快捷九號從試營運開始問題不斷，如今開學九天，仍然亂象叢生，若客運公司無備用司機，當司機無法出勤時，難道路線就直接停擺？「沒有即時通知，沒有應變措施，乘客只能無奈受害。」

新竹縣議員吳旭智連日來也關心發車狀況，他表示即時車輛動態系統要立刻出來，若無法準時發車，或晚10分鐘等，都可以讓學生家長有所掌握，或立刻公告在業者官網、交旅處臉書等平台，一旦家長學生處於「不知道今天車是否會來？會不會遲到」，信心度不僅打折，恐怕也會選擇觀望、暫不搭乘，等穩定了再說。

新竹縣府交旅處長陳盈州回應，今天早上公車司機臨時腹痛拉肚子，並沒有立刻回報公司，之後這名司機自己再開車出來，造成車輛誤點，縣府要求公司要做好教育訓練，未來有緊急狀況，因立刻調度其他替代駕駛來協助，並要求公司檢討改進，且司機身體不適也不該貿然上路，要以乘客的安全為前提。

快捷九號上周開學日未上路，縣府研議後採最嚴厲處分，即日起廢止亦捷客運籌備經營路權，並緊急由捷乘客運代駛，快捷九號是為了滿足尖峰時段通學、通勤公車搭乘需求，從竹北市勝利八街發車，行經高鐵站、新竹市多家國立高中職，要讓學生通車順利，早上平均有15位學生搭乘，下課班次則有40位以上人次，有部分學生搭乘到新竹火車站補習，從2月11日開學日起試營運，目前業者也積極在招募車輛和司機，試營運預計6個月，縣府希望試營運期間能盡快穩定，提早轉為正式營運。