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7扶輪社 助力泰安部落居民看牙

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣泰安鄉象鼻衛生室牙科診療設備獲得扶輪社協助更新，昨天在縣府舉行捐贈儀式。記者胡蓬生／ 攝影
苗栗縣泰安鄉象鼻衛生室牙科診療設備獲得扶輪社協助更新，昨天在縣府舉行捐贈儀式。記者胡蓬生／ 攝影

苗栗縣泰安鄉後山「南三村」交通不便且與鄰近市區距離遙遠，部落居民就醫看牙大不易，在衛福部健保署與國際扶輪3501地區中壢陽光扶輪社接洽協助下，泰安象鼻衛生室牙科診療設備獲7個扶輪社挹注改善，不僅設備更新升級，看牙環境也變得更舒適。

扶輪社共投入約180萬元牙科設備更新經費，昨天在縣府舉行捐贈儀式，包含健保署北區業務組長林寶鳳、國際扶輪3501地區2023-24年度總監張世澤及2024-25年度總監周玉庭、縣長鍾東錦、牙醫師公會理事長謝喬均等人都見證，肯定象鼻衛生室牙科診療設備升級「從裡到外、煥然一新」。

苗栗縣府指出，部落居民估計一年有600多人次的牙科就醫需求，象鼻衛生室的牙科診療室不但重新裝潢，並引入先進牙科診療台、X光機室，以及診療電腦設備更新，苗栗縣牙醫師公會將提供每月4到6診次的牙科服務。

鍾東錦對牙齒影響健康深有所感，表示自己母親70多歲時接受牙科妥善治療，到了87歲，牙口都比同齡長者好很多，還能藉此「臭屁兩句」。許多高齡長者因牙齒不健康無法品嘗較硬的美食，心裡一定很難過，可見牙科治療對老人家的重要。

健保署 苗栗縣

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