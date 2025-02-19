桃園航空城拆遷戶 購安置宅貸款被卡

桃園航空城開發案選購安置住宅的拆遷戶8月將陸續入住，但去年9月央行頒布限貸令，拆遷戶紛紛埋怨辦貸款也被卡，憂心流落街頭。市長張善政昨參加行政院航空城專案小組會議請命，希望中央讓拆遷戶不受限貸令限制；在場的政務委員陳金德指示，請相關單位優先核貸。

行政院航空城專案小組第25次會議昨在桃園市大園區的桃園航空城工程管理中心舉行，張善政親自到場說明，提及安置住宅興建工程陸續完工，預計2月至3月取得使用執照，4月至5月陸續通知繳款、移轉登記及驗交屋，8月交屋給拆遷戶，並爭取拆遷戶不受限貸令適用及放寬貸款成數限制。

市府人員指出，目前選安置住宅者有1412戶拆遷戶，限貸令法規本來就設有但書，都更、危老建築和配合政府重大政策的對象不受限制，航空城是政府史上最大的公共建設區段徵收案，絕對符合重大政策，但拆遷戶申請貸款時，仍被銀行認為必須要有政府文件，否則按限貸令規定核貸。

「拆遷戶貸款辦不成，恐流落街頭。」市議員徐其萬說，當初政府協調12間銀行、2間農會服務拆遷戶貸款，原預估可貸到8成以上，但去年限貸令一出，銀行放款額度被緊縮，民間建案都不夠用，根本不想服務拆遷戶個案，要他們去找農會，但是農會承貸量能有限，拆遷戶貸款不成，繳不出數百萬元、甚至千萬元購屋款。

會議主持人陳金德了解後，當場要求中央銀行、金管會和相關單位代表，盡快研議以航空城為重大建設專案方式，放寬貸款成數限制與協調優先核貸。他也指示，先建後遷期程不再展延，務必於2026年底前完成。

張善政表示，航空城優先區公共工程及安置住宅今年即將完工，航空城開發案安置土地5大管線工程瓦斯通氣、自來水試水、電信布線已完成，並協助民眾重建房屋，加快先建後遷腳步，讓機場第三跑道工程、區段徵收工程全面開展。