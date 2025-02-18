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苗縣取經...竹苗縣長參訪台灣燈會 張善政盼3縣市合作

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（左二）陪新竹縣長楊文科（左一）、苗栗縣長鍾東錦（右二）大婦合影見證復展的卡比獸人氣。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）陪新竹縣長楊文科（左一）、苗栗縣長鍾東錦（右二）大婦合影見證復展的卡比獸人氣。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政今天下午陪同新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦夫婦及縣府團隊，參訪台灣燈會寶可夢燈區作品，3首長在復展的卡比獸前合影見證人氣偶， 張善政說，桃竹苗本來就是一個生活圈、大矽谷也一起合作，這次燈會非常感謝兩縣市捧場，苗栗縣後年要辦台灣燈會，桃園經驗可讓苗栗縣借鏡。

新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦夫婦分別率新竹、苗栗縣府團隊今天下午前往台灣燈會「光臨千塘國」燈區參訪，張善政以東道主作陪，介紹燈區特色，正好最具人氣的卡比獸充氣偶完成充氣復展，吸引大批民眾拍照，3縣市首長及縣府團隊適逢其會，一起合影見證。

張善政表示，歡迎兩位鄰居到桃園參觀台灣燈會，桃園、新竹到苗栗縣本就是一個生活圈、大矽谷也一起合作，尤其苗栗縣後年（2027年）要辦台灣燈會，希望桃園燈會經驗可以讓苗栗縣借鏡，感謝兩縣市來捧場，希望未來任何事情3縣市合作都是一體。

楊文科表示，12年前蛇年是新竹縣主辦台灣燈會，當時造成很大轟動，12年後看到桃園燈會的燈區非常大，各種燈飾非常炫麗很有意思，桃園是千塘之市，展現過去農村到工業、科技時代演變，讓他一睹台灣燈會燈區美麗風貌。

鍾東錦表示，他這次是來桃園取經，2027年台灣燈會將在苗栗縣舉辦，苗栗上一次舉辦經驗在2011年，這次帶著縣府團隊來桃園看燈會，覺得非常驚艷，桃園地理環境及燈區設計布置很多值得苗栗學習， 後年輪到苗栗縣主辦燈會，歡迎大家到苗栗捧場、遊玩。

楊文科、鍾東錦夫婦隨後分別率縣府團隊前往台灣燈會「無限樂園」主燈區欣賞炫麗主燈秀，由於苗栗縣2027年主辦台灣燈會，桃市府專人向鍾東錦夫婦及團隊說明燈區布展，看到桃園的燈區內容，鍾東錦認為值得苗栗縣府借鏡。

桃園市長張善政（左二）陪新竹縣長楊文科（左一）、苗栗縣長鍾東錦夫婦（右二）參訪燈區。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）陪新竹縣長楊文科（左一）、苗栗縣長鍾東錦夫婦（右二）參訪燈區。記者曾增勳／攝影
竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦夫婦率2縣府團隊參訪台灣燈會，與大批民眾一起欣賞主燈秀。記者曾增勳／攝影
竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦夫婦率2縣府團隊參訪台灣燈會，與大批民眾一起欣賞主燈秀。記者曾增勳／攝影
新竹縣長楊文科（中）參訪台灣燈區主燈，欣賞主燈秀。記者曾增勳／攝影
新竹縣長楊文科（中）參訪台灣燈區主燈，欣賞主燈秀。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政陪新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦夫婦與團隊參訪燈區。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政陪新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦夫婦與團隊參訪燈區。記者曾增勳／攝影
苗栗縣長鍾東錦（右二）夫婦參訪台灣燈會欣賞主燈秀，作為後年主辦台灣燈會借鏡。記者曾增勳／攝影
苗栗縣長鍾東錦（右二）夫婦參訪台灣燈會欣賞主燈秀，作為後年主辦台灣燈會借鏡。記者曾增勳／攝影

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