航空城拆遷戶購安置住宅有限貸令？市長張善政呼籲中央放寬

桃園航空城開發案選購安置住宅的拆遷戶，今年8月可以陸續入住，不過去年9月中央頒房貸限貸令，拆遷戶要辦貸款也被卡住，引來怨氣。市長張善政今天參加行政院航空城專案小組會議為拆遷戶請命，希望中央能讓拆遷戶不受房貸令限制，並且列為優先核貸對象，順利遷入等待多年的安置住宅。

專案小組會議在桃園航空城工程管理中心（大園區）召開，過去會議都在行政院召開，因為小組會議有許多細項的討論，多半由市府其他主管出席，這次在桃園開會，張善政到場爭取配售住宅戶（拆遷戶）不受去年9月頒布的限貸令限制，請行政院協調各金融機構將航空城安置戶列入優先核貸對象。

會議主持人行政院政務委員陳金德了解後，當場要求在場的中央銀行、金管會和相關單位代表，盡快研議以航空城為重大建設專案方式，放寬限制與協調優先核貸。

張善政說明，安置住宅興建工程陸續完工，預計今年2月至3月取得使用執照，4月至5月陸續通知繳款、移轉登記以及驗交屋，並如期在8月完成交屋，讓民眾可以順利入住。市府也對近期民眾反映安置問題向中央提出協助事項，包含航空城安置戶排除限貸令限制，並列入優先核貸對象，順利安置拆遷戶。

市府人員指出，目前選安置住宅者有1412拆遷戶，限貸令法規本來就但書，都更、危老建築和配合政府重大政策的對象不受限貸令限制，航空城開發是政府有史以來最大的公共建設區段徵收案，絕對符合重大政策，不過銀行認為必須要有政府的文件，否則會按限貸令規定核貸，引來拆遷戶抱怨。

張善政在會議提到，航空城開發案安置土地5大管線的工程瓦斯通氣、自來水試水、電信布線已完成，電力布纜2月底完成，市府今年1月15日起陸續通知拆遷戶辦理土地點交。

針對民眾房屋重建，建管處提供核發建照專人諮詢、標準圖說、專審櫃台、流程簡化、統一備製文件等5大服務措施，並製作點交及興建房屋手冊，協助民眾瞭解各項建築時間點與流程。市府同時調查民眾重建進度及需協助事項，以積極協助民眾完成安置，加快先建後遷腳步，也能讓機場第三跑道工程、區段徵收工程儘快全面開展。