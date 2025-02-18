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民眾興奮歡呼 台灣燈會卡比獸、皮卡丘及進擊的巨人都復展了
台灣燈會最具人氣的卡比獸、皮卡丘及進擊的巨人燈區因昨天「消風」停展，桃園市政府今天傍晚宣布，繼下午皮卡丘率先充氣復展後，卡比獸、進擊的巨人也因瞬間風速已明顯減弱，經評估後充氣，分別在下午5時後恢復展出，民眾紛紛爭相拍攝見證，現場歡呼興奮。
台灣燈會在桃園展出，機捷A19站附近的卡比獸、皮卡丘及進擊的巨人等燈區，昨天停展後，市府主辦單位評估，今天下午2時多皮卡丘超大充氣偶率先充氣宣布復展，市府隨著氣象預報瞬間風速下降，亦分別在下午4時過後充氣到5時多，卡比獸、進擊的巨人復展「回來了」，現場許多民眾親子、情侶大反興奮，紛紛自拍和攝影記錄見證，「又看到卡比獸了」。
桃園市政府表示，青埔地區今天下午經偵測到瞬間風速已明顯減弱，經主辦單位團隊評估，繼皮卡丘之後，卡比獸、進擊的巨人超大充氣偶IP燈組恢復展出，並在下午5時之後完成充氣，卡比獸、皮卡丘、進擊的巨人復展重現，歡迎民眾參訪。
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