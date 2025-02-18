113年度金路獎奪雙料績優 苗縣府表揚交工團隊

苗栗縣政府辦理縣內道路養護工程，榮獲交通部113年度第25屆金路獎「路況養護」及「橋梁維護」雙項績優佳績，苗栗縣長鍾東錦今天表揚交通工務處團隊。

交通部辦理第25屆金路獎，其中縣市政府授獎項目「路況養護」及「橋梁維護」，苗栗縣均獲評比為非直轄市績優單位。

苗栗縣政府交通工務處表示，苗栗縣境內11條縣道計252公里、鄉道119條計773公里，轄管1482座車行橋梁，團隊定期日夜間道路巡檢維護，巡查時發現道路坑洞立即填補、記錄老化路段，同步積極投入經費並爭取各項前瞻計畫逐段辦理改善。

至於橋梁維護，交工處指出，包含橋梁檢測及橋梁維修2個項目，每2年辦理1次橋梁檢測，掌控橋梁健康程度，並對應維修橋梁逐年編列經費辦理改善，提供民眾安全的行車用路環境。

此外，苗栗縣政府辦理「苗栗縣環境監測系統採購案」，針對縣內重要道路的高陡、地質不穩定邊坡進行安全監測，架設智慧聯網監測系統用以警示用路人，攜手委辦廠商提升道路服務品質，榮獲經濟部中小及新創企業署頒發新創產品及服務採購獎項。

交工處表示，縣府團隊打造安全幸福的用路環境外，也注重工程品質，行政院公共工程委員會辦理年度績效考核，苗栗縣已連續4年獲「優等」成績，113年度查核總件數91件，其中查核成績甲等案件61件，比例達67%，獲獎的施工廠商計有47家。

鍾東錦今天公開表揚交通工務處團隊及相關獲獎廠商，並感謝參與公共工程建設的廠商及公司，期許持續努力精進，共同為苗栗打造優質生活環境。