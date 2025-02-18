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遊客歡呼！桃園台灣燈會「卡比獸」消風1天 今天充氣上班了

聯合報／ 記者曾增勳張裕珍／桃園即時報導
台灣燈會今年在桃園舉行，桃園市政府在機捷A19站旁打造寶可夢燈區大受好評，巨大卡比獸昨天因為風強暫停展出，今天傍晚5時充飽氣「上班」。記者曾增勳／攝影
台灣燈會今年在桃園舉行，桃園市政府在機捷A19站旁打造寶可夢燈區大受好評，巨大卡比獸昨天因為風強暫停展出，今天傍晚5時充飽氣「上班」。記者曾增勳／攝影

台灣燈會今年在桃園舉行，桃園市政府在機捷A19站旁打造寶可夢燈區大受好評，但昨天風強，包括卡比獸、皮卡丘與進擊的巨人燈區都「消風」暫停展出，歷經1天監測風勢評估，皮卡丘下午率先恢復亮相，巨大卡比獸也在傍晚5時充飽氣「上班」。

桃園市政府今天下午發布訊息表示，依據交通部氣象署陸上強風預告，今天下午受東北風增強影響，桃園青埔地區預估將有7級以上陣風，經2025台灣燈會指揮中心開會討論，各燈區除卡比獸、進擊的巨人因受風向及受力面積較大停展外，其他燈組（含皮卡丘）目前正常展出，但會視現場強風，若有個別展品停展或復展，將隨時公告。

由於12公尺高的巨型「卡比獸」充氣偶是燈區最大亮點之一，燈會開幕來成為網路打卡熱點，接連2天沒能亮相，讓不少遊客大失所望，台東縣長饒慶鈴今天早上率團造訪台灣燈會，在桃園市長張善政陪同下參訪，也沒能一賭卡比獸的風采。

好在下午瞬間風速減弱，桃園市政府觀旅局今天下午4時宣布，青埔地區今下午現場偵測，瞬間風速有減弱趨勢，經評估卡比獸燈組可恢復展出；不少民眾守候在青塘園現場，等待卡比獸充飽氣的圓滾滾模樣，約1小時充氣完畢，立刻引起眾人歡呼、搶拍。

至於「進擊的巨人」燈組持續消風中，桃市府指出，後續大會將持續監測風速與風向，待現場恢復可開展狀態，將另行公告復展。

台灣燈會今年在桃園舉行，桃園市政府在機捷A19站旁打造寶可夢燈區大受好評，巨大卡比獸昨天因為風強暫停展出，今天傍晚5時充飽氣「上班」。記者曾增勳／攝影
台灣燈會今年在桃園舉行，桃園市政府在機捷A19站旁打造寶可夢燈區大受好評，巨大卡比獸昨天因為風強暫停展出，今天傍晚5時充飽氣「上班」。記者曾增勳／攝影
台灣燈會今年在桃園舉行，桃園市政府在機捷A19站旁打造寶可夢燈區大受好評，巨大卡比獸昨天因為風強暫停展出，今天傍晚5時充飽氣「上班」。記者曾增勳／攝影
台灣燈會今年在桃園舉行，桃園市政府在機捷A19站旁打造寶可夢燈區大受好評，巨大卡比獸昨天因為風強暫停展出，今天傍晚5時充飽氣「上班」。記者曾增勳／攝影
台灣燈會今年在桃園舉行，桃園市政府在機捷A19站旁打造寶可夢燈區大受好評，巨大卡比獸昨天因為風強暫停展出，今天傍晚5時充飽氣「上班」。記者曾增勳／攝影
台灣燈會今年在桃園舉行，桃園市政府在機捷A19站旁打造寶可夢燈區大受好評，巨大卡比獸昨天因為風強暫停展出，今天傍晚5時充飽氣「上班」。記者曾增勳／攝影

台灣燈會 青埔

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