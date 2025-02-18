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充氣中！ 桃園台灣燈會卡比獸、皮卡丘今晚復展
2025台灣燈會在桃園，機場捷運A19站周邊「光的遊戲場」的寶可夢卡比獸與皮卡丘，今天重新充氣，晚上將於民眾相見歡，而進擊的巨人燈組因風速與風向考量，復展時間未決。
今年燈會機捷A19站燈區展示多元豐富，深受親子組群喜愛，而但昨天下午東北季風增強，交通部氣象署評估青埔地區有7級以上陣風，主辦單位各方評估，卡比獸、皮卡丘和進擊的巨人等大型充氣燈組均消氣暫停展出，今視情況復展。
桃園市政府昨天提前預告，避免民眾白跑一趟，但現場仍有少數未知悉消息民眾詢問服務台「巨人在哪裡」，後來得知原因，雖覺得可惜，但其他燈組與表演仍然精彩。
台灣燈會指揮中心今天下午2時開會討論，除進擊的巨人因受風向及受力面積較大停展外，卡比獸與皮卡丘等燈組均充氣完成，正常展出，但現場仍有可能視強風狀況調整。
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