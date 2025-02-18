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研究：50歲前養成「這些習慣」可降腦中風、失智症風險

國際扶輪偕牙醫獻愛 提升苗縣泰安後山口腔照護

中央社／ 苗栗縣18日電

苗栗縣泰安鄉後山地區醫療資源有限，牙科診療常須至鄉外就醫。國際扶輪社透過衛福部中央健保署接洽，協助象鼻衛生室牙科診療設備更新，配合牙醫駐診，嘉惠偏鄉部落民眾。

苗栗縣政府衛生局指出，泰安鄉後山地區士林、象鼻、梅園「南三村」交通不便，部落居民估計1年有600多人次的牙科就醫需求，但既有象鼻衛生室牙科診療設備老舊易故障，且無X光設備，僅能提供洗牙、補牙、塗氟等基本服務，若需進一步治療，得舟車勞頓至鄉外就醫。

衛生局表示，透過衛福部中央健保署與國際扶輪3501地區扶輪社接洽，共同挹注資源，協助象鼻衛生室牙科診療設備更新，今天在苗栗縣政府舉辦捐贈儀式。

捐贈儀式由苗栗縣長鍾東錦代表接受，中央健康保險署北區業務組組長林寶鳳、國際扶輪3501地區2023-24年度總監張世澤及2024-25年度總監周玉庭、中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長江錫仁、苗栗縣牙醫師公會理事長謝喬均、大千綜合醫院院長徐千剛、泰安鄉長陳吉基等人也出席見證。

衛生局指出，此次設備更新，堪稱「從裡到外、煥然一新」有全新的牙科診療室裝潢、先進牙科診療台、X光機室，還有診療電腦設備更新，更新經費約新台幣180萬元；此外，未來將由牙醫師公會調派牙醫師提供每週至少1次駐診服務，讓後山地區牙科診療服務邁向新的里程碑。

鍾東錦表示，牙齒對健康影響甚鉅，泰安鄉後山醫療設備不足，長輩、民眾以往要到外地看牙齒，車程需要1個半小時，他感謝國際扶輪社的大力支持，以及健保署北區業務組、苗栗縣牙醫師公會積極協助，並期許泰安鄉親都能到象鼻村衛生室就近看牙，確保獲得專業的口腔照護。

牙醫 衛生局

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