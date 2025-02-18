捍衛石虎保育與農民血汗 石虎米品牌鬧雙包

苗栗縣通霄鎮楓樹窩地區稻作，由台灣石虎保育協會推動友善石虎農耕而創立的「石虎米」品牌，因經營團隊遭指控私下登記註冊商標，且利用石虎米品牌到處招搖撞騙，也未盡到照顧農民的責任，恐鬧上公堂，也讓石虎保育工作蒙上陰影。

石虎保育工作是近年來最吸睛的生態保育議題，台灣石虎保育協會志工余建勳日前在臉書發文指出，現在的石虎米是由八百金公司(台灣藍鵲茶）所經營，這家公司的負責人黃柏鈞私自將石虎米的品牌註冊到自己的名下，並且利用石虎米的品牌到處招搖撞騙，完全沒有盡到照顧農民的責任，也根本不關心石虎保育的困境。

這篇貼文立刻引發支持保育石虎的農友及網友熱議，而遭指控的八百金經營團隊也發出聲明澄清並揚言提告。

對此，台灣石虎保育協會理事長劉威廷則證實將改推「三貓田」商標，今年初已獲准登記，未來將以此商標推廣友善石虎農產品。

楓樹窩林姓農民指出，石虎米經營團隊很「商人」，且回款都要催很久，觀感不佳，原契作農民最後僅剩一戶，現在都轉向與台灣石虎保育協會要新推出的「三貓田」合作。

劉威廷表示，協會將農業結合石虎保育，早期與民間業者合作推出「石虎米」，但因「石虎米」已被業者註冊利用，為了有利友善石虎田區農產品推廣，協會另以淺山環境中會出現的3種食肉目動物：石虎（又名山貓）、麝香貓（又名九節貓）及食蟹獴（又名棕簑貓），設計「三貓田」商標，今年獲准登記，未來將以此商標推廣友善石虎農產品。