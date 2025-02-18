竹北陌上花開季3/8開跑 田野綻放向日葵花海
新竹縣竹北市長鄭朝方今天表示，竹北陌上花開季將於3月8日開跑，打造有3公頃的向日葵花海，並邀請樂團演出，讓民眾在田野間感受綻放花海，隨著音樂徜徉於自然風光。
竹北市公所舉辦「2025陌上花開季」宣傳記者會，鄭朝方致詞說，此次活動舉辦於竹北的澎湖窟步道旁，打造有3公頃的向日葵花海，也設有稻草圍牆展演區，並安排稻草音樂會，讓民眾親身走入田野間，感受自然風光，也可享受音樂。
他指出，此外今年規劃多項活動，包含現向日葵採摘體驗及啤酒散步，以及花海茶席體驗、田園蔬烤、陌上看星星等，內容豐富，邀請民眾參加。
鄭朝方表示，2025陌上花開季將於3月8日登場至3月16日，並邀請新竹在地創作樂團青鳥合唱團，演唱為活動打造的客家歌曲「來看花」，盼以音樂傳遞與土地情感，帶給民眾放鬆的音樂體驗。
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