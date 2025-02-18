快訊

彰化大慶商工解專輔不成 114學年停招停辦

王大陸不實病歷躲當兵 涉妨害兵役15萬交保

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！ 3重點反擊造謠

聽新聞
0:00 / 0:00

六都最會生！桃市府首座托嬰中心啟用 一開放就秒殺

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府員工子女托嬰中心今天下午開幕，是市府首座職場托育設施，預計收托48名兒童。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府員工子女托嬰中心今天下午開幕，是市府首座職場托育設施，預計收托48名兒童。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府員工子女托嬰中心今天下午開幕，是市府首座職場托育設施，預計收托48名2個月至未滿2歲兒童，日前開放報名隨即秒殺。市長張善政表示，除今日開幕的托嬰中心，員工子女非營利幼兒園也將於下半年開辦招生，期望透過增設職場托育設施，建構友善育兒環境。

市府員工子女托嬰中心原為市府家庭教育中心，改建後由「社團法人台灣幼兒早期教育協會」營運。托嬰中心空間運用多元色彩與視覺穿透設計，打造明亮安全的活動空間，教具、玩具以自然木製為主，並設計塗鴉彩繪牆，讓幼兒在體能、藝術及扮演等領域進行探索活動。

張善政表示，托嬰中心籌備歷時近1年，在副市長王明鉅協調下，透過人事處、教育局、婦幼局及秘書處等單位跨局處合作，今年一開放報名後即額滿，53名報名者中，最後透過抽籤決定48個名額，其中包含三對雙胞胎家庭。

張善政說，今早陪貴賓欣賞在桃園舉辦的台灣燈會時，對方看到許多幼兒園來校外教學，誇讚桃園的人口紅利好，但這其實也是市府團隊的壓力，過去市府鼓勵企業打造幸福職場，其中一項標準就是設置托育設施，「我們鼓勵企業要做幸福企業，結果評選了半天，發現市府自己連基本門檻都不夠」，如今市府也要帶頭做起，感謝教育局願意配合場地調整。

張善政表示，托嬰中心將於本月26日正式營運，距離市府步行僅需10分鐘，桃園作為六都生育率最高的城市，托育需求持續增加，市府也將持續努力擴編托育空間，期望這項政策能帶動更多企業共同推動建構友善育兒職場環境。

桃園市政府員工子女托嬰中心今天下午開幕，是市府首座職場托育設施，預計收托48名兒童。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府員工子女托嬰中心今天下午開幕，是市府首座職場托育設施，預計收托48名兒童。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府員工子女托嬰中心今天下午開幕，是市府首座職場托育設施，預計收托48名兒童。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府員工子女托嬰中心今天下午開幕，是市府首座職場托育設施，預計收托48名兒童。記者朱冠諭／攝影

托嬰 托育 桃園

延伸閱讀

張善政饒慶鈴訪卡比獸燈區 化身寶可夢與幼童溫影合影

台灣燈會塞爆！警察忙到沒時間吃飯 張善政赴第一線慰勉

台灣燈會首周假日湧400萬人潮 張善政肯定疏運改善措施效果

把關百貨公安！桃園市長張善政撂重話 擅自裝修不排除勒令停業

相關新聞

桃園台灣燈會卡比獸、進擊巨人續停展 皮卡丘下午充氣復展

台灣燈會在桃園青埔展出，位於機捷A19站附近的卡比獸、皮卡丘及進擊的巨人等燈區，昨天風勢太強「消風」後，桃園市政府今天下...

六都最會生！桃市府首座托嬰中心啟用 一開放就秒殺

桃園市政府員工子女托嬰中心今天下午開幕，是市府首座職場托育設施，預計收托48名2個月至未滿2歲兒童，日前開放報名隨即秒殺...

參訪台灣燈會 縣長饒慶鈴盼台東縣與桃園市互相合作

台東縣長饒慶鈴今天率縣府團隊參訪台灣燈會表示，先前就曾造訪世界客家博覽會收穫豐碩，盼透過參訪獲得互相合作機會。桃園市長張...

桃園購物節消費逾45億元 大獎多月底前消費拚中千萬元

桃園市政府經發局表示，桃園購物節去年開跑以來，已吸引近50家企業熱情贊助，超過6萬名會員參與，發票登錄金額已經突破45億...

影／7個扶輪社加持 苗栗泰安牙科設備升級

苗栗縣泰安鄉「後三村」交通不便且與鄰近市區距離太遙遠，部落居民估計一年有600多人次的牙科就醫需求，透過衛福部中央健保署...

他讚台灣1燈會「冷門但很驚艷」 一票網友大推：根本仙境

元宵節期間，全台許多縣市都會舉辦燈會活動，一名網友分享，「竹北光節」是北台灣最美的燈會，除了展出許多藝術家的創作，還有聽覺、嗅覺等多重的感官體驗。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。