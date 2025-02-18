六都最會生！桃市府首座托嬰中心啟用 一開放就秒殺

桃園市政府員工子女托嬰中心今天下午開幕，是市府首座職場托育設施，預計收托48名2個月至未滿2歲兒童，日前開放報名隨即秒殺。市長張善政表示，除今日開幕的托嬰中心，員工子女非營利幼兒園也將於下半年開辦招生，期望透過增設職場托育設施，建構友善育兒環境。

市府員工子女托嬰中心原為市府家庭教育中心，改建後由「社團法人台灣幼兒早期教育協會」營運。托嬰中心空間運用多元色彩與視覺穿透設計，打造明亮安全的活動空間，教具、玩具以自然木製為主，並設計塗鴉彩繪牆，讓幼兒在體能、藝術及扮演等領域進行探索活動。

張善政表示，托嬰中心籌備歷時近1年，在副市長王明鉅協調下，透過人事處、教育局、婦幼局及秘書處等單位跨局處合作，今年一開放報名後即額滿，53名報名者中，最後透過抽籤決定48個名額，其中包含三對雙胞胎家庭。

張善政說，今早陪貴賓欣賞在桃園舉辦的台灣燈會時，對方看到許多幼兒園來校外教學，誇讚桃園的人口紅利好，但這其實也是市府團隊的壓力，過去市府鼓勵企業打造幸福職場，其中一項標準就是設置托育設施，「我們鼓勵企業要做幸福企業，結果評選了半天，發現市府自己連基本門檻都不夠」，如今市府也要帶頭做起，感謝教育局願意配合場地調整。