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桃園台灣燈會卡比獸、進擊巨人續停展 皮卡丘下午充氣復展

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台灣燈會卡比獸、進擊的巨人停展，6米皮卡丘充氣偶今天下午充氣復展。記者曾增勳／攝影
台灣燈會卡比獸、進擊的巨人停展，6米皮卡丘充氣偶今天下午充氣復展。記者曾增勳／攝影

台灣燈會桃園青埔展出，位於機捷A19站附近的卡比獸、皮卡丘及進擊的巨人等燈區，昨天風勢太強「消風」後，桃園市政府今天下午宣布，經台灣燈會指揮中心會議討論，卡比獸、進擊的巨人受風向及受力面積較大停展之外，目前其他皮卡丘等燈組恢復正常展出。

昨天受七級陣風風勢太強影響，市府宣布燈區停展作品，有卡比獸、皮卡丘及進擊的巨人之外，還有光臨千塘國的千塘光池，青春光劇場的月亮在唱歌、福光滿意讚的景福宮、慈護宮大型充氣式作品，均同時停展。

桃園市政府表示，依據氣象署陸上強風預告，今天日下午受東北風增強影響，桃園將有強陣風，青埔地區預估將有7級以上陣風，經2025台灣燈會指揮中心下午2時會議綜合討論，各燈區除卡比獸、進擊的巨人因受風向及受力面積較大停展之外，其他燈組（含皮卡丘）目前恢復正常展出，仍將視現場強風狀況，若有個別展品停展或復展，將隨時公告。

台灣燈會卡比獸、進擊的巨人停展，皮卡丘原本停展（見圖）至今天下午復展。記者曾增勳／攝影
台灣燈會卡比獸、進擊的巨人停展，皮卡丘原本停展（見圖）至今天下午復展。記者曾增勳／攝影
台灣燈會台灣燈會卡比獸、進擊的巨人繼續停展，6米皮卡丘充氣偶充氣復展，小朋友高興合影。記者曾增勳／攝影
台灣燈會台灣燈會卡比獸、進擊的巨人繼續停展，6米皮卡丘充氣偶充氣復展，小朋友高興合影。記者曾增勳／攝影

台灣燈會 桃園 青埔

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