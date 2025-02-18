桃園購物節消費逾45億元 大獎多月底前消費拚中千萬元

桃園市政府經發局表示，桃園購物節去年開跑以來，已吸引近50家企業熱情贊助，超過6萬名會員參與，發票登錄金額已經突破45億元，活動2月底結束，想要抽中千萬元現金最大獎，要把握機會。

經發局指出，桃園購物節登錄發票第3波贊助企業抽獎上周結束，獎品總市值超過85萬元，第4波贊助企業抽獎活動訂在22日，總獎額破百萬元，3月底還有「壓軸抽」，要抽出全國首創千萬元現金1人獨得的最大獎項。

桃園購物節上周六舉行「贊助企業專屬抽」第3波抽獎活動，經發局副局長陳靜芳代表市政府抽出摩托車、飯店住宿券飯店住宿券及SOGO2萬元禮券等130位幸運得主。經發局感謝東培工業、台灣山葉機車、名人堂花園大飯店、威悅旅行社、台灣房屋、微星科技等企業的鼎力支持，讓活動獎項多元又超值。其中東培工業作為台灣首屈一指的軸承製造商，長期投入產業創新與發展，並參與公益與地方活動，此次更以實際行動響應桃園購物節，展現企業社會責任。

第4波也是最後一波贊助企業專屬抽2月22日登場，加碼抽TOYOTA YARiS CROSS油車潮玩版，獎品總獎值也將衝破百萬元，只要在指定贊助企業消費滿額並登錄發票，就能獲得抽獎資格。

桃園購物節即將進入最後階段，活動至2月28日，消費者只要在桃園消費滿300元並登錄發票，就有機會抽中千萬現金、百萬豪車、高級機車、機票等與多個獎項，活動詳情可上桃園購物節活動官網、FB粉絲團查詢。