快訊

彰化大慶商工解專輔不成 114學年停招停辦

王大陸不實病歷躲當兵 涉妨害兵役15萬交保

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！ 3重點反擊造謠

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園購物節消費逾45億元 大獎多月底前消費拚中千萬元

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園購物節發票登錄金額已逾45億元，圖為去年市長宣傳活動畫面。圖／聯合報資料庫
桃園購物節發票登錄金額已逾45億元，圖為去年市長宣傳活動畫面。圖／聯合報資料庫

桃園市政府經發局表示，桃園購物節去年開跑以來，已吸引近50家企業熱情贊助，超過6萬名會員參與，發票登錄金額已經突破45億元，活動2月底結束，想要抽中千萬元現金最大獎，要把握機會。

經發局指出，桃園購物節登錄發票第3波贊助企業抽獎上周結束，獎品總市值超過85萬元，第4波贊助企業抽獎活動訂在22日，總獎額破百萬元，3月底還有「壓軸抽」，要抽出全國首創千萬元現金1人獨得的最大獎項。

桃園購物節上周六舉行「贊助企業專屬抽」第3波抽獎活動，經發局副局長陳靜芳代表市政府抽出摩托車、飯店住宿券飯店住宿券及SOGO2萬元禮券等130位幸運得主。經發局感謝東培工業、台灣山葉機車、名人堂花園大飯店、威悅旅行社、台灣房屋、微星科技等企業的鼎力支持，讓活動獎項多元又超值。其中東培工業作為台灣首屈一指的軸承製造商，長期投入產業創新與發展，並參與公益與地方活動，此次更以實際行動響應桃園購物節，展現企業社會責任。

第4波也是最後一波贊助企業專屬抽2月22日登場，加碼抽TOYOTA YARiS CROSS油車潮玩版，獎品總獎值也將衝破百萬元，只要在指定贊助企業消費滿額並登錄發票，就能獲得抽獎資格。

桃園購物節即將進入最後階段，活動至2月28日，消費者只要在桃園消費滿300元並登錄發票，就有機會抽中千萬現金、百萬豪車、高級機車、機票等與多個獎項，活動詳情可上桃園購物節活動官網、FB粉絲團查詢。

桃園 發票

延伸閱讀

她曝遭男星詐騙50萬！ 怒控對方還開豪車出國滑雪

加碼抽1公斤黃金！台南購物節倒數 「1動作」登錄最輕鬆

桃園中壢新明市場劣化嚴重 市長張善政拍板拆除重建

影／豐田駕駛唱完「愛的痛了」追撞千萬豪車邁巴赫 原來是冒牌賓士

相關新聞

桃園台灣燈會卡比獸、進擊巨人續停展 皮卡丘下午充氣復展

台灣燈會在桃園青埔展出，位於機捷A19站附近的卡比獸、皮卡丘及進擊的巨人等燈區，昨天風勢太強「消風」後，桃園市政府今天下...

六都最會生！桃市府首座托嬰中心啟用 一開放就秒殺

桃園市政府員工子女托嬰中心今天下午開幕，是市府首座職場托育設施，預計收托48名2個月至未滿2歲兒童，日前開放報名隨即秒殺...

參訪台灣燈會 縣長饒慶鈴盼台東縣與桃園市互相合作

台東縣長饒慶鈴今天率縣府團隊參訪台灣燈會表示，先前就曾造訪世界客家博覽會收穫豐碩，盼透過參訪獲得互相合作機會。桃園市長張...

桃園購物節消費逾45億元 大獎多月底前消費拚中千萬元

桃園市政府經發局表示，桃園購物節去年開跑以來，已吸引近50家企業熱情贊助，超過6萬名會員參與，發票登錄金額已經突破45億...

影／7個扶輪社加持 苗栗泰安牙科設備升級

苗栗縣泰安鄉「後三村」交通不便且與鄰近市區距離太遙遠，部落居民估計一年有600多人次的牙科就醫需求，透過衛福部中央健保署...

他讚台灣1燈會「冷門但很驚艷」 一票網友大推：根本仙境

元宵節期間，全台許多縣市都會舉辦燈會活動，一名網友分享，「竹北光節」是北台灣最美的燈會，除了展出許多藝術家的創作，還有聽覺、嗅覺等多重的感官體驗。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。