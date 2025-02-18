影／7個扶輪社加持 苗栗泰安牙科設備升級

苗栗縣泰安鄉「後三村」交通不便且與鄰近市區距離太遙遠，部落居民估計一年有600多人次的牙科就醫需求，透過衛福部中央健保署與國際扶輪3501地區中壢陽光扶輪社的接洽協助，共有地區及中壢共7個扶輪社投注心力支持，讓象鼻衛生室牙科診療設備得以更新，當地部落的牙科服務邁向新里程碑，社區牙科診療也進入「升級2.0時代」。

縣府指出，象鼻衛生室的牙科診療室不但重新裝潢，並引入先進牙科診療台、X光機室，還有診療電腦設備更新，可全面提升診療效率與品質，苗栗縣牙醫師公會將提供每月4到6診次的牙科服務。

縣長鍾東錦強調，老人家要維持健康、快樂的生活品質，牙齒健康的影響甚鉅，他自己也是「扶輪人」，感謝國際扶輪社的愛心支持。

鍾東錦對牙齒影響健康深有所感，不忘引用古代文人韓愈的「祭十二郎文」，韓愈未滿40歲就已「視茫茫、髮蒼蒼、齒牙動搖」，他覺得古人壽命不長，多半與牙齒健康有關，他母親70多歲時接受牙科妥善治療，到了87歲，牙口都比同齡長者好很多，可吃許多同齡者無法咀嚼的美食，也不需要燉煮的很爛，還能藉此「臭屁兩句」，許多高齡長者因牙齒不健康無法品嘗較硬的美食，心裡一定很難過，可見牙科治療對老人家的重要。