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竹北田野綻放音樂花海 鄭朝方邀共賞2025陌上花開季

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
竹北市長鄭朝方、竹北市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝等人今天參與記者會。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方、竹北市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝等人今天參與記者會。圖／竹北市公所提供

北市公所「2025陌上花開季」將於3月8日至3月16日盛大登場，並邀請新竹在地創作樂團青鳥合唱團，演唱特地為活動譜寫的輕快客家歌曲「來看花」，以音樂傳遞竹北的生活活力與土地情感，邀請全台各地好友蒞臨感受竹北的自然風光與藝術魅力。

竹北市長鄭朝方、竹北市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝等人今天參與記者會，鄭朝方表示，本屆延續去年口碑盛讚的稻草音樂會，特別打造直徑40米的稻草圍牆展演區，讓民眾親身走入田野間，隨著音樂徜徉自然。今年邀請到金曲獎入圍青鳥合唱團、南方二重唱及新竹爵士大樂隊等堅強卡司，並有人氣街頭歌手接力演出，為田野帶來一場場動人音樂饗宴。

他進一步指出，今年還規劃多項豐富活動，包含現場報名的向日葵採摘體驗及啤酒散步，以及需線上報名的花海茶席體驗、田園蔬烤、陌上看星星、名品餐食套組等。

3月8日與3月15日有花海茶席體驗，一天四梯次，每梯約40人，共約320人，由茶藝師帶領大家悠閒品茗。田園蔬烤一天一梯，6人為一組，總計開放160組，每組酌收300元。蔬果則由竹北市農會提供，現場可品味最純粹的在地田園美味。陌上看星星每場100人，3月8日及15日晚上8點到8點40分，專業觀星老師帶領民眾在滿天星斗下感受大自然的無邊壯美。

鄭朝方提到，今年藝術節亦結合在地知名餐飲業者「拾吾純質西餐廳」與「二十四分之一早午餐」聯合推出限量1000組「名品餐食套組」，每組售價200元。內含客製木餐盤、玻璃杯，以及招牌豆乳、天使潛艇三明治莓果與青醬舒肥雞兩款口味，以及蝴蝶酥等特色餐點，為參與者帶來豐富的味蕾饗宴。

2月21日到25日開放竹北市民線上報名，於此期間報名的市民朋友皆享有保障名額。2月26日到3月5日開放所有民眾報名，額滿為止。

竹北市公所「2025陌上花開季」將於3月8日至3月16日盛大登場。圖／竹北市公所提供
竹北市公所「2025陌上花開季」將於3月8日至3月16日盛大登場。圖／竹北市公所提供

北市 竹北 音樂會

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