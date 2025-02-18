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張善政饒慶鈴訪卡比獸燈區 化身寶可夢與幼童溫影合影

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（後排中） 陪台東縣長饒慶鈴（後排左二）參訪燈會，充當「寶可夢」頻頻與幼童合影比yea溫馨。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（後排中） 陪台東縣長饒慶鈴（後排左二）參訪燈會，充當「寶可夢」頻頻與幼童合影比yea溫馨。記者曾增勳／攝影

台燈會在桃園青埔盛大展開，台東縣長饒慶鈴率縣府團隊今天上午參訪台灣燈會，桃園市長張善政陪同盡地主之誼，繞行最具人氣的寶可夢燈區，充當「寶可夢」頻與小朋友合影有趣，張善政希望饒看後得到更多靈感，饒慶鈴說，透過參訪希望得到互相合作案機會。

台灣燈會在桃園展示期間，昨天燈區七級陣風風勢太強，造成機捷A19站附近、桃園市兒童美術館旁的燈區展示卡比獸、皮卡丘及進擊的巨人超大型充氣偶被迫「消風」停展，今天上午風勢未穩，主辦單位尚未復展。

饒慶鈴與台東縣府團隊參訪「光臨千塘國」燈區，張善政率市府觀旅局長周柏吟、新聞處長羅楚東陪同參訪，張介紹一旁兒美館及下在興建中的美術館，饒稱許外觀造型特別，隨後看到因為陣風強「消風」的卡比獸超大型充氣偶「躺平」不見，一行人走過青塘園吊橋及參訪桃獸區，饒慶鈴稱許燈會導入寶可夢特色。

由於寶可夢燈區已不見卡比獸、皮卡丘超大充氣偶身影，剛好來自群南崁、大崙地區的幼兒園幼童撲空、沒看到喜歡的卡比獸、寶可夢，老師只好在「躺平」的卡比獸前合照比「yea」，小朋友巧遇張善政、饒慶鈴一行，幼童天真問候「市長、縣長好」，沒看見卡比獸，暫把「市長當寶可夢」，幼童師生分批與張、饒合影比愛心、比「yea」，充滿童趣溫馨場面。

張善政說，歡迎饒慶鈴和縣府團隊好朋友一起到桃園參訪台灣燈會，希望在饒縣府團隊參觀以後，可以獲得更多靈感，讓台東更美麗。

饒慶鈴說，她知道桃園市舉辦台灣燈會非常用心，有寶可夢及很多很人喜歡的怪獸，還有各式不同的燈區，她前幾年來桃園造訪世界客家博覽會，幾次都到很多收獲和學習想法，這次參訪希望得到與桃園互相合作案子，2縣市有機會可以互相繼續合作發展。

桃園多個幼兒園小朋友參觀卡比獸燈區撲空，只好聚在「躺平」卡比獸超大充氣偶前合影比yea。記者曾增勳／攝影
桃園多個幼兒園小朋友參觀卡比獸燈區撲空，只好聚在「躺平」卡比獸超大充氣偶前合影比yea。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中） 陪台東縣長饒慶鈴（中右）參訪燈會，充當「寶可夢」頻頻與幼童合影比yea溫馨。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中） 陪台東縣長饒慶鈴（中右）參訪燈會，充當「寶可夢」頻頻與幼童合影比yea溫馨。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右） 陪台東縣長饒慶鈴（左）參訪燈會，介紹桃獸作品特色。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右） 陪台東縣長饒慶鈴（左）參訪燈會，介紹桃獸作品特色。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二=） 陪台東縣長饒慶鈴（左三）參訪燈會，背後是因強風消風的人氣卡比獸。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二=） 陪台東縣長饒慶鈴（左三）參訪燈會，背後是因強風消風的人氣卡比獸。記者曾增勳／攝影

台灣燈會 寶可夢 張善政 饒慶鈴

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