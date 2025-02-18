最不塞車的賞櫻秘境 苑裡「櫻花大道」很貼近大自然
苗栗縣苑裡鎮石鎮里苗50線底的「櫻花大道」，兩側成排的粉紅色山櫻花陸續綻放，有別於其他賞櫻勝地的車囂與人聲喧嘩，這裡很貼近大自然，不時可聽到蟲鳴鳥叫，還能看見老鷹在空中盤旋，有遊客形容是最不塞車的賞櫻秘境。
石鎮里「櫻花大道」當年是里長楊炳祥與其胞兄前里長楊金村等人爭取，種下整排山櫻花來綠美化道路，如今櫻花樹已長成；花季期間，粉嫩丹紅的櫻花高掛枝頭，將當地山林妝點成美奐的粉紅色世界，讓民眾不用遠赴外地賞櫻，連日來也吸引遊客拍照留念。
地方民眾說，櫻花大道櫻花開得又多又漂亮，與鄰近的台中泰安派出所相比，一點也不遜色，覺得身為苑裡鎮民很幸福，根本不用跑到外縣市賞櫻。
有賞櫻遊客則說，這裡地點僻靜，知道的人不多，感覺就是「最不塞車的賞櫻秘境」，不時可聽到蟲鳴鳥叫，還能看見老鷹在空中盤旋，有一種完全與大自然融為一體的感受。
苑裡鎮公所也趁花季行銷在地觀光，介紹鄰近景點有享沐時光溫泉飯店、華陶窯，或到市區品嘗在地美食。
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