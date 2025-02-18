他讚台灣1燈會「冷門但很驚艷」 一票網友大推：根本仙境

元宵節期間，全台許多縣市都會舉辦燈會活動，一名網友分享，「竹北光節」是北台灣最美的燈會，除了展出許多藝術家的創作，還有聽覺、嗅覺等多重的感官體驗。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，竹北光節是北台灣最美燈會，其中最喜歡的作品是「水聲之境」，燈光、律動、排列都有精心設計，搭配音樂呈現非常好看，大讚竹北光節超越視覺饗宴，還有聽覺、嗅覺等多重感官體驗，還展出不少藝術家的創作，可以深入瞭解設計理念和想法。

貼文一出後，多數網友都表示「場地不大，但整體環境規劃得很舒適，攤販旁跟表演區旁邊都有休息區，而且垃圾桶很多」、「整體規劃市集攤位整齊，還設有民眾休息區，可以坐著享用小吃，還有清潔人員在垃圾回收區定時打掃」、「可以體驗一下阿凡達的世界樹」、「好意外的好喜歡，每個燈區都設計得很有創意，也很有質感！真的很美」、「整個公園美到翻」、「根本仙境」。

竹北市公所也在臉書發文，指出「竹北光節」從2月8日至2月23日，地點在水圳森林公園，一共有6大燈區，主燈《洄洄》蚺蛇翻騰，搭配五大主題燈座，打造竹北最美夜景。周邊也有創意市集進駐，平日營業時間為14:00-22:00，假日則為12:00-23:00。